В Смоленске без воды и тепла остались более полутора тысяч жителей

«На время ремонта будет отсутствовать отопление и горячее водоснабжение у потребителей. В зоне отключения будут находиться: 17 жилых домов с населением 1564 человека, из них 460 детей. Два социально значимых объекта: СОШ № 28 по ул. Бакунина, д. 14, Детский сад “Алиса” по ул. Красина, д. 38а (будут продолжать работу)», — говорится в сообщении.