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19:43 (мск), источник: РИА Недвижимость

В Смоленске без воды и тепла остались более полутора тысяч жителей

ВОРОНЕЖ, 3 дек — РИА Новости. Авария на теплосети оставила без горячей воды и отопления 17 домов с населением свыше 1,5 тысячи человек, школу и детский сад в Смоленске, сообщает в понедельник управление МЧС по региону.

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Источник: РИА "Новости"

По данным управления, причиной отключения стала утечка на магистральной теплосети.

«На время ремонта будет отсутствовать отопление и горячее водоснабжение у потребителей. В зоне отключения будут находиться: 17 жилых домов с населением 1564 человека, из них 460 детей. Два социально значимых объекта: СОШ № 28 по ул. Бакунина, д. 14, Детский сад “Алиса” по ул. Красина, д. 38а (будут продолжать работу)», — говорится в сообщении.

Также под отключение попали четыре центральных тепловых пункта и четыре предприятия. Ремонтно-восстановительные работы ведет ПАО «Квадра» — «Смоленская генерация».

Сейчас в Смоленске 4 градуса мороза.

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