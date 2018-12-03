Хакеры раскрыли новые подробности о британском проекте Integrity Initiative

Источник: РИА "Новости"

Хакеры из международной группы Anonymous обнародовали новые внутренние документы британского проекта Integrity Initiative. Среди доступных материалов — внутренняя переписка, доклады и аналитические записки о якобы имеющем место российском вмешательстве во внутреннюю политику Германии, Греции и Испании. Также в документах есть список экспертов в России и странах Восточной Европы, которых Integrity Initiative рассчитывает привлечь к сотрудничеству.

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Компьютерные взломщики обещают и дальше публиковать компрометирующие материалы, до тех пор, пока деятельность британского проекта Integrity Initiative не будет «открыто и тщательно расследована на общеевропейском уровне».

В опубликованной новой партии документов, которые можно найти по ссылкам на сайте cyberguerrilla.org, содержатся данные о составе «ячеек» в Германии, Греции и Испании. Как предполагают хакеры, немецким направлением заведует британский политик Харольд Эллетсон, которого СМИ называют бывшим агентом разведывательной службы МI-6.

Среди опубликованных документов присутствует перечень фактов о якобы российском вмешательстве во внутренние дела других государств и о связи политических партий Греции с российскими бизнесменами. В частности, отмечается сдержанная реакция греческих СМИ на «дело Скрипалей» и бездоказательное вмешательство России в общественную дискуссию о независимости Каталонии в 2017 году.

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Хакеры также обращают внимание на статью в британской газете The Times, которой сразу после публикации поделилась в своем Twitter Integrity Initiative (впоследствии пост был удален). В статье речь шла о Шеймасе Милне — одном из ближайших соратников лидера лейбористов Джереми Корбина. Автор описывает Милна как мрачную, почти демоническую фигуру со сталинистскими взглядами и связями в России и предупреждает, что этот человек сможет определять политику Лондона в случае прихода лейбористов к власти.

«Британское правительство идет и намного дальше, чем вмешательство во внутренние дела европейских стран, и использует Integrity Initiative, чтобы решать внутриполитические проблемы в самом Соединенном Королевстве, очерняя оппозицию», — написали активисты группы Anonymous.

Документы также содержат списки экспертов, которые могут быть привлечены к сотрудничеству с Integrity Initiative. Среди них — известные журналисты и специалисты по работе с Россией и странами Восточной Европы. Кроме того, в материалах есть якобы часть внутренней переписки немецкого «второго кластера» с указанием политиков, журналистов и общественных деятелей, которые готовы поддержать проект или разделяют убеждения его создателей.

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На одном из сайтов хакерской группы Anonymous сообщается, что Integrity Initiative был создан в 2015 году и финансировался британским правительством. Также, по утверждению активистов, с этим проектом связаны финансист Уильям Браудер, Владимир Ашурков, исполнительный директор Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального, а также российский ученый Игорь Сутягин, осужденный в 2004 году за шпионаж и затем помилованный. Среди выделявших проекту гранты упоминаются Госдепартамент США, НАТО и владелец социальной сети Facebook Марк Цукерберг.