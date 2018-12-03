Хакеры раскрыли новые подробности о британском проекте Integrity Initiative
Активисты опубликовали внутренние документы проекта, созданного для информационного давления на Россию.
Активисты опубликовали внутренние документы проекта, созданного для информационного давления на Россию.
Хакеры из международной группы Anonymous обнародовали новые внутренние документы британского проекта Integrity Initiative. Среди доступных материалов — внутренняя переписка, доклады и аналитические записки о якобы имеющем место российском вмешательстве во внутреннюю политику Германии, Греции и Испании. Также в документах есть список экспертов в России и странах Восточной Европы, которых Integrity Initiative рассчитывает привлечь к сотрудничеству.
Компьютерные взломщики обещают и дальше публиковать компрометирующие материалы, до тех пор, пока деятельность британского проекта Integrity Initiative не будет «открыто и тщательно расследована на общеевропейском уровне».
В опубликованной новой партии документов, которые можно найти по ссылкам на сайте cyberguerrilla.org, содержатся данные о составе «ячеек» в Германии, Греции и Испании. Как предполагают хакеры, немецким направлением заведует британский политик Харольд Эллетсон, которого СМИ называют бывшим агентом разведывательной службы МI-6.
Среди опубликованных документов присутствует перечень фактов о якобы российском вмешательстве во внутренние дела других государств и о связи политических партий Греции с российскими бизнесменами. В частности, отмечается сдержанная реакция греческих СМИ на «дело Скрипалей» и бездоказательное вмешательство России в общественную дискуссию о независимости Каталонии в 2017 году.
Хакеры также обращают внимание на статью в британской газете The Times, которой сразу после публикации поделилась в своем Twitter Integrity Initiative (впоследствии пост был удален). В статье речь шла о Шеймасе Милне — одном из ближайших соратников лидера лейбористов Джереми Корбина. Автор описывает Милна как мрачную, почти демоническую фигуру со сталинистскими взглядами и связями в России и предупреждает, что этот человек сможет определять политику Лондона в случае прихода лейбористов к власти.
«Британское правительство идет и намного дальше, чем вмешательство во внутренние дела европейских стран, и использует Integrity Initiative, чтобы решать внутриполитические проблемы в самом Соединенном Королевстве, очерняя оппозицию», — написали активисты группы Anonymous.
Документы также содержат списки экспертов, которые могут быть привлечены к сотрудничеству с Integrity Initiative. Среди них — известные журналисты и специалисты по работе с Россией и странами Восточной Европы. Кроме того, в материалах есть якобы часть внутренней переписки немецкого «второго кластера» с указанием политиков, журналистов и общественных деятелей, которые готовы поддержать проект или разделяют убеждения его создателей.
На одном из сайтов хакерской группы Anonymous сообщается, что Integrity Initiative был создан в 2015 году и финансировался британским правительством. Также, по утверждению активистов, с этим проектом связаны финансист Уильям Браудер, Владимир Ашурков, исполнительный директор Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального, а также российский ученый Игорь Сутягин, осужденный в 2004 году за шпионаж и затем помилованный. Среди выделявших проекту гранты упоминаются Госдепартамент США, НАТО и владелец социальной сети Facebook Марк Цукерберг.
Хакеры Anonymous также сообщали, что правительство Великобритании финансирует антироссийский проект Integrity Initiative. По их информации, сумма финансирования на 2018−2019-й финансовый год составляет около 2,51 миллиона долларов (более 168,7 миллиона рублей).