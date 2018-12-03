Умер писатель Андрей Битов

Источник: РИА "Новости"

По словам Юзефович, ее мать Анна Бердичевская была с ним в больнице. Битову был 81 год.

Андрей Битов — один из основателей постмодернизма в русской литературе, лауреат премий журналов «Дружба народов», «Новый мир», «Иностранная литература». По его сценариям были сняты фильмы «Маленький беглец» и «В четверг и больше никогда».