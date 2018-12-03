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19:25 (мск), источник: Lenta.Ru

Умер писатель Андрей Битов

Скончался русский писатель Андрей Битов. Об этом в понедельник, 3 декабря, в Facebook сообщила литературный критик Галина Юзефович.

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Источник: РИА "Новости"

По словам Юзефович, ее мать Анна Бердичевская была с ним в больнице. Битову был 81 год.

Андрей Битов — один из основателей постмодернизма в русской литературе, лауреат премий журналов «Дружба народов», «Новый мир», «Иностранная литература». По его сценариям были сняты фильмы «Маленький беглец» и «В четверг и больше никогда».

В библиографии Битова — «Пушкинский дом», «Преподаватель симметрии: роман-эхо», «Улетающий Монахов: роман-пунктир», «Аптекарский остров», «Семь путешествий», «Дни человека», «Оглашенные», «Вычитание зайца» и другие книги.

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