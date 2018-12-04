Афера с бородой. Как не стать жертвой Дедов Морозов — мошенников

Источник: РИА "Новости"

До Нового года осталось меньше месяца. А это значит, что совсем скоро на улицы городов выйдут тысячи Дедов и Снегурочек — поздравлять малышей с наступающими праздниками. Но вместе с профессиональными актерами на улицы в костюмах сказочного тандема выйдут и профессиональные аферисты, которые попытаются поживиться за счет ждущих праздника граждан.

Как не стать жертвой мошенников с бородой, АиФ.ru рассказывает на примере реальных историй.

Дед Мороз по предоплате, претензии на Северный полюс

Стоимость «Дедушки по вызову» зависит от нескольких факторов — от времени суток визита Деда Мороза и/или Снегурочки, от количества сказочных персонажей, которые придут в гости, от даты (чем ближе 31 декабря, тем дороже), от исполнителя (коммерческая фирма или частник). Последнее как раз и скрывает в себе риск.

Новость Согласно букве обмана

На сайтах бесплатных объявлений Дед Мороз — частник просит за свои услуги в полтора раза меньше, чем его коллега из агентства. А декабрь, мы все знаем это, очень затратный месяц — это и подарки, и новогодний стол, и праздничный костюм. Конечно, хочется сэкономить.

Наша читательница Марина Алеева из Тульской области решила сэкономить на услугах сказочной парочки для своих детей — два года назад девушка нашла в интернете объявление с невысоким ценником. Деда Мороза со Снегурочкой можно было заказать за 1500 рублей за час прямо на новогоднюю ночь, в то время как конкуренты просили вдвое дороже. Марина связалась с молодым человеком, который должен был поздравлять ее сыновей, договорилась, как передаст ему подарки для детей, и как оплатит его услуги:

Решили, что Дед Мороз придет к нам на два часа. Я перевела на его карточку предоплату — 1500 рублей. И до Нового года забыла о нем. А когда 31 декабря я ему позвонила, его телефон был выключен. Я сразу поняла, что меня развели, и, видимо, не меня одну. Детям пришлось сказать, что Дед Мороз приходил, когда они спали, и оставил подарки под елкой.

Каждый год Роспотребнадзор и правоохранительные органы предупреждают об активизирующихся мошенниках, надевающих костюмы Дедов Морозов.

Специалисты отмечают, что нарваться на аферистов можно и не только на сайтах бесплатных объявлений, но и, связавшись с, казалось бы, вполне легальной фирмой, которая на деле окажется не чем иным, как однодневкой:

Люди обращаются в первую попавшуюся фирму, подписывают договор, вносят предоплату, но в назначенный день никто не приходит, телефон компании оказывается неработающим, бланки договора — фальшивыми, а фирма оказывается незарегистрированной.

В Роспотребнадзоре советуют внимательно изучать рынок услуг аниматоров, обязательно читать отзывы в интернете, просить рекомендации у друзей. И, конечно, внимательно изучать договор на оказание услуг — если Дед Мороз из легальной фирмы не исполнит взятые на себя обязательства, с этим договором можно обратиться в территориальное управление Роспотребнадзора для защиты своих прав.

«Залетные» Дед Мороз и Снегурочка

Зато бывает, что Дед Мороз и Снегурочка приходят, когда их не приглашали. Схеме этой не один десяток лет — ближе к полночи «залетные» сказочные персонажи приходили в квартиры зажиточных граждан Советского союза. А на вопрос: «Вы кто такие? Мы вас не звали», парочка отвечала: «Прислали из профсоюза». А профсоюз — это святое. И Дед Мороз со Снегурочкой проходили в жилье советской элиты. Конечно, это были никакие не профсоюзные работники, а самые обыкновенные домушники. Ходят они и в наши дни, правда, представляются уже не профсоюзными работниками, а волонтерами. Такие гости за несколько часов до Нового года нагрянули к москвичке Ирине К.:

Сказали, что от соседки Лены, ну я и пустила, у нас две соседки Лены. Дед Мороз еще от водки отказался, я сразу прониклась уважением, что не пьет на работе. Это я потом поняла, что он не хотел бороду снимать, чтобы мы его лицо увидели. Подарил дочке дешевую шоколадку. А на следующий день я обнаружила, что из сумки исчез кошелек — сумка как раз в коридоре стояла.

Расчет у домушников очень простой, что сейчас, что сорок лет назад: за пару часов до курантов взрослые уже навеселе, ребенок старательно читает стихи Дедушке, а Снегурочка в этот момент собирает то, что плохо лежит. Злоумышленникам даже не приходится скрываться от камер видеонаблюдения или консьержек — кто заподозрит аниматоров в преступлении?