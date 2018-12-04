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10:32 (мск), источник: РИА Новости

В Роскосмосе не исключили возбуждения новых уголовных дел после проверок

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Роскосмос не исключает возбуждения новых административных или уголовных дел в отношении руководства предприятий ракетно-космической отрасли после проверки Счетной палаты, которая пройдет в 2019 году, заявил в интервью РИА Новости руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко.

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«На основании проверок, естественно, могут быть приняты меры и возбуждены не только административные, но и уголовные дела. По всем необходимым процессуальным нормам в отрасли будем наводить порядок», — рассказал Устименко.

Он отметил, что Роскосмос сам обратился в Счетную палату провести в 2019 году проверки на всех предприятиях ракетно-космической отрасли.

Бабушкинский суд Москвы 26 июля 2018 года арестовал гендиректора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского и санкционировал арест директора правового департамента НПО имени Лавочкина Екатерины Аверьяновой. Позже был арестован адвокат Игорь Третьяков. Всем им были предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, деньги были похищены через фиктивные договоры с адвокатской конторой «Третьяков и партнеры». На деле, юридические услуги, считает следствие, выполняли штатные сотрудники НПО, а общая сумма выплат адвокатской конторе за два года составила порядка 330 миллионов рублей. Всем им грозит до десяти лет колонии.

Следователи 13 февраля 2018 года возбудили уголовное дело в отношении Александра Кирилина (тогда гендиректора РКЦ «Прогресс») по материалам регионального ФСБ. По версии следствия, с ноября 2012 года по декабрь 2016 года подозреваемый заключил с ООО «Союзобщемашимпорт» договор на поставку гидравлического вытяжного пресса по завышенной стоимости, то есть в ущерб экономическим интересам РКЦ «Прогресс». По данным СК, с ноября 2012 года по декабрь 2016 года РКЦ выплатил фирме 11 миллионов 784 тысячи евро, тогда как для выполнения обязательств по договору она потратила только 9 миллионов 783 тысячи евро.

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