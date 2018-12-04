В Роскосмосе не исключили возбуждения новых уголовных дел после проверок

«На основании проверок, естественно, могут быть приняты меры и возбуждены не только административные, но и уголовные дела. По всем необходимым процессуальным нормам в отрасли будем наводить порядок», — рассказал Устименко.

Он отметил, что Роскосмос сам обратился в Счетную палату провести в 2019 году проверки на всех предприятиях ракетно-космической отрасли.

Бабушкинский суд Москвы 26 июля 2018 года арестовал гендиректора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского и санкционировал арест директора правового департамента НПО имени Лавочкина Екатерины Аверьяновой. Позже был арестован адвокат Игорь Третьяков. Всем им были предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, деньги были похищены через фиктивные договоры с адвокатской конторой «Третьяков и партнеры». На деле, юридические услуги, считает следствие, выполняли штатные сотрудники НПО, а общая сумма выплат адвокатской конторе за два года составила порядка 330 миллионов рублей. Всем им грозит до десяти лет колонии.