Актера Панина сняли с рейса за пьяный дебош
МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Актера Алексея Панина сняли с рейса лоукостера «Победа»
МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Актера Алексея Панина сняли с рейса лоукостера «Победа»
«Он дважды покурил в туалетной комнате (бортпроводники предупреждали его лично о запрете курения), кричал другим пассажирам о том, как правильно курить и закрывать детектор дыма салфеткой, о том, что его бывшая жена была стюардессой и научила его правильно курить в самолете. Неоднократно оскорблял бортпроводников, выражаясь матерными словами», — сообщил источник в авиакомпании.
«Своей вины не отрицал и просил, чтобы его забрали именно сотрудники полиции», — добавил источник.
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