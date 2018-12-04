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13:16 (мск), источник: ТАСС

Актера Панина сняли с рейса за пьяный дебош

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Актера Алексея Панина сняли с рейса лоукостера «Победа» Стамбул-Москва за пьяный дебош и курение на борту самолета. Об этом ТАСС сообщил источник в авиакомпании и подтвердили в пресс-службе «Победы».

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Источник: РИА "Новости"

«Он дважды покурил в туалетной комнате (бортпроводники предупреждали его лично о запрете курения), кричал другим пассажирам о том, как правильно курить и закрывать детектор дыма салфеткой, о том, что его бывшая жена была стюардессой и научила его правильно курить в самолете. Неоднократно оскорблял бортпроводников, выражаясь матерными словами», — сообщил источник в авиакомпании.

По словам источника, Панин кричал, что он «звезда и в России ему ничего не будет», распивал алкогольные напитки на борту и требовал принести ему ручку, чтобы раздать автографы.

«Своей вины не отрицал и просил, чтобы его забрали именно сотрудники полиции», — добавил источник.

Официально пресс-служба подтвердила, что такой инцидент произошел. Компания намерена взыскать с актера все вынужденные расходы, в том числе за санитарную обработку самолета.

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