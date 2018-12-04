Генпрокуратура возбудила дело в отношении руководства колонии, где содержится Цеповяз

Руководство колонии обвиняют в превышении должностных полномочий (ч.1 ст. 286 УК РФ). Детали расследования в ведомстве раскрывать не стали. «Вопросы пока, конечно, к следствию», — сказал господин Куренной в прямом эфире канала ведомства «Эфир» (цитата по «Интерфаксу»).

Новость Цеповяз и крабы

Он добавил, что прокуратура также внесла начальнику управления ФСИН по Амурской области представление на устранение нарушений закона. «Мы неоднократно проводили проверку в колонии № 3. Действительно, был установлен факт совершения должностными лицами действий в интересах Цеповяза», — уточнил представитель надзорного ведомства.

В ноябре были обнародованы фотографии, на которых Цеповяз позирует в тюремной робе с мобильным телефоном в руках, а на столе у него еда не из тюремного меню, например, крабы, шашлык и красная икра. Генпрокуратура выяснила, что каждый месяц заключенный питался деликатесами на 30−60 тыс. руб. Продукты и сотовые телефоны покупал за деньги родственников Цеповяза местный житель.