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13:47 (мск), источник: Коммерсантъ

Генпрокуратура возбудила дело в отношении руководства колонии, где содержится Цеповяз

В отношении руководства амурской исправительной колонии № 3, где отбывает наказание осужденный на 20 лет за массовые убийства Вячеслав Цеповяз, возбуждено уголовное дело, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

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Руководство колонии обвиняют в превышении должностных полномочий (ч.1 ст. 286 УК РФ). Детали расследования в ведомстве раскрывать не стали. «Вопросы пока, конечно, к следствию», — сказал господин Куренной в прямом эфире канала ведомства «Эфир» (цитата по «Интерфаксу»).

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Цеповяз и крабы

Он добавил, что прокуратура также внесла начальнику управления ФСИН по Амурской области представление на устранение нарушений закона. «Мы неоднократно проводили проверку в колонии № 3. Действительно, был установлен факт совершения должностными лицами действий в интересах Цеповяза», — уточнил представитель надзорного ведомства.

В ноябре были обнародованы фотографии, на которых Цеповяз позирует в тюремной робе с мобильным телефоном в руках, а на столе у него еда не из тюремного меню, например, крабы, шашлык и красная икра. Генпрокуратура выяснила, что каждый месяц заключенный питался деликатесами на 30−60 тыс. руб. Продукты и сотовые телефоны покупал за деньги родственников Цеповяза местный житель.

Следственный комитет России также возбудил уголовное дело о превышении полномочий в отношении сотрудников колонии. Кремль назвал отвратительной ситуацию с «красивой жизнью» Цеповяза в колонии. Сам осужденный утверждает, что фото фальсифицированы. По его мнению, к их публикации причастна его жена Наталья Стришняя, с которой он делит имущество.

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