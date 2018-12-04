Штурмовик Су-25 ВВС Армении разбился после вылета из Гюмри
Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU —
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Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU —
«Самолет потерпел крушение в регионе Маралика, в горах», — сообщил журналистам
Пилоты — подполковник Армен Бабаян и майор Мовсес Манукян — погибли.
Самолет выполнял
В Гюмри расположена 102-я российская военная база. 20 августа 2010 года Россия и Армения продлили срок действия договора о размещении базы до 2044 года.