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14:16 (мск), источник: Интерфакс

Штурмовик Су-25 ВВС Армении разбился после вылета из Гюмри

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU — Самолет-штурмовик Су-25 Вооруженных сил Армении разбился днем во вторник, сообщает министерство обороны страны.

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«Самолет потерпел крушение в регионе Маралика, в горах», — сообщил журналистам пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Пилоты — подполковник Армен Бабаян и майор Мовсес Манукян — погибли.

Самолет выполнял учебно-тренировочный полет в соответствии с ежедневным планом боевой подготовки. Он вылетел из аэропорта Гюмри в 09:06 мск, через 15 минут с ним пропала связь.

В Гюмри расположена 102-я российская военная база. 20 августа 2010 года Россия и Армения продлили срок действия договора о размещении базы до 2044 года.

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