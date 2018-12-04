Панин прокомментировал сообщения о пьяном дебоше
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Актер Алексей Панин отреагировал на сообщения о пьяном дебоше на борту самолета, следовавшего из Стамбула в Москву.
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Актер Алексей Панин отреагировал на сообщения о пьяном дебоше на борту самолета, следовавшего из Стамбула в Москву.
Ранее представитель авиакомпании «Победа» рассказал РИА Новости о непопадающем поведении Панина во время полета. По словам собеседника агентства, актер курил в туалете, нецензурно оскорблял членов экипажа и называл себя «звездой». В компании также отметили, что намерены взыскать с Панина расходы за дебош.
Сам Панин эту информацию опроверг.
«Понятия не имею, о чем идет речь, я сижу дома», — заявил он телеканалу РЕН ТВ.
По словам актера, он проводит время с дочкой и об этой истории узнал от журналистов. При этом Панин подтвердил, что ранее действительно совершил «прекрасную» поездку в Стамбул.
Алексей Панин регулярно оказывается участником скандалов. Так, в августе актера с дочкой по собственной просьбе Панина сняли с рейса Симферополь — Москва,