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17:55 (мск), источник: РИА Новости

Панин прокомментировал сообщения о пьяном дебоше

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Актер Алексей Панин отреагировал на сообщения о пьяном дебоше на борту самолета, следовавшего из Стамбула в Москву.

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Ранее представитель авиакомпании «Победа» рассказал РИА Новости о непопадающем поведении Панина во время полета. По словам собеседника агентства, актер курил в туалете, нецензурно оскорблял членов экипажа и называл себя «звездой». В компании также отметили, что намерены взыскать с Панина расходы за дебош.

Сам Панин эту информацию опроверг.

«Понятия не имею, о чем идет речь, я сижу дома», — заявил он телеканалу РЕН ТВ.

По словам актера, он проводит время с дочкой и об этой истории узнал от журналистов. При этом Панин подтвердил, что ранее действительно совершил «прекрасную» поездку в Стамбул.

Алексей Панин регулярно оказывается участником скандалов. Так, в августе актера с дочкой по собственной просьбе Панина сняли с рейса Симферополь — Москва, из-за чего пришлось задержать вылет. Очевидцы утверждали, что актер был пьян, разгуливал по салону и не слушался стюардов, однако источник РИА Новости в экстренных службах эту информацию не подтвердил. В авиакомпании «Россия», которой принадлежал самолет, заявили, что могут взыскать с актера убытки за задержку рейса.

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