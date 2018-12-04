Полиция не стала возбуждать уголовное дело против рэпера Хаски
УВД по городу Краснодару отказала в возбуждении уголовного дела против Дмитрия Кузнецова (Хаски), не обнаружив в его действиях состава преступления, сообщил его адвокат Алексей Аванесян.
УВД по городу Краснодару отказала в возбуждении уголовного дела против Дмитрия Кузнецова (Хаски), не обнаружив в его действиях состава преступления, сообщил его адвокат Алексей Аванесян.
Проверка в отношении музыканта проводилась полицией по признакам преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ (порча имущества).
Как ранее писал «Ъ», 21 ноября после отмены концерта Хаски в краснодарском зале «Арена Холл» музыкант появился на одной из центральных улиц Краснодара, где собрались его поклонники, забрался на крышу автомобиля и начал петь одну из своих песен. Полицейские задержали Дмитрия Кузнецова, он был признан виновным в мелком хулиганстве и отсидел пять суток в спецприемнике. Заявление о порче имущества подала в полицию хозяйка машины, которая сообщила, что у автомобиля повреждена крыша и разбито лобовое стекло.
Музыкант пояснил полиции, что был введен в заблуждение — один из его поклонников сказал, что это якобы его машина, и разрешил рэперу забраться на нее. Расходы хозяйки автомобиля на ремонт компенсированы, женщина не имеет претензий к музыканту, пояснил адвокат Аванесян.
Анна Перова, Краснодар