Полиция не стала возбуждать уголовное дело против рэпера Хаски

Как ранее писал «Ъ», 21 ноября после отмены концерта Хаски в краснодарском зале «Арена Холл» музыкант появился на одной из центральных улиц Краснодара, где собрались его поклонники, забрался на крышу автомобиля и начал петь одну из своих песен. Полицейские задержали Дмитрия Кузнецова, он был признан виновным в мелком хулиганстве и отсидел пять суток в спецприемнике. Заявление о порче имущества подала в полицию хозяйка машины, которая сообщила, что у автомобиля повреждена крыша и разбито лобовое стекло.