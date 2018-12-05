Украинскую православную церковь обвинили в распространении материалов, разжигающих религиозную рознь

Источник: РИА "Новости"

«В последние дни правоохранители провели ряд обысков в отдельных административных помещениях Украинской православной церкви и частных зданиях, принадлежащих представителям этой конфессии. По результатам обысков изъято немало печатной продукции, содержание которой имеет признаки разжигания религиозной и межконфессиональной розни», — сообщили в пресс-центре СБУ.

Уточняется, что выявить сеть удалось под процессуальным руководством органов прокуратуры совместно с национальной полицией.

В СБУ отметили, что среди прочего в течение двух суток изъято 75 экземпляров брошюры «Украинская православная церковь: Отношения с государством. Отношение к АТО и церковному расколу. Вопросы и ответы», которая уже попадала в поле зрения СБ Украины и на которую уже есть соответствующее заключение эксперта.

В пресс-центре СБУ обратили внимание, что согласно заключению экспертизы Украинского научно-исследовательского института технической и судебной экспертиз это издание «содержит пропаганду религиозной нетерпимости, оскорбляет чувства граждан в связи с их религиозными убеждениями, разжигает религиозную межконфессиональную вражду и ненависть».

«Другим изъятым материалам квалифицированные эксперты также дадут оценку», — добавили в спецслужбе.

Вызваны на допрос

Со своей стороны председатель юридического отдела УПЦ (МП) протоиерей Александр Бахов сообщил в фейсбуке, что в среду на 10:00 на допрос в управление СБУ в Ровенской области вызвано 20 священников этой конфессии.

«Следователь вызывает отцов на 10:00, но, наверное, это должен быть какой-то “коллективный” допрос, потому что другого объяснения я не могу придумать, ну, а как еще одновременно допросить 20 человек? (…) По моей информации, допрос должен состояться в рамках расследования уголовного производства по статьям 111 (государственная измена) и 161 (религиозная вражда) УК Украины», — написал Бахов.

Обыски

30 ноября сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски по месту проживания наместника Киево-Печерской лавры митрополита Украинской православной церкви (Московского патриархата) Павла в рамках дела о разжигании межконфессиональной вражды (ст. 161 УК Украины).

Позже стало известно об обысках в восьми помещениях УПЦ в Житомирской области.