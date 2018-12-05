Следствие прекратило уголовное дело в отношении пресс-секретаря Роскомнадзора

«По информации, полученной от следователя, уголовное дело в отношении всех фигурантов прекращено», — сказала защитник.

Все трое обвинялись в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере); при этом изначально действия фигурантов квалифицировались по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Уголовное дело было возбуждено по факту заключения фиктивных трудовых договоров в период с 2012 года по 2017 год. По версии следствия, разработанная фигурантами преступная схема предусматривала устройство на работу в подведомственные Роскомнадзору организации несуществующих людей, которым на протяжении нескольких лет выплачивалась зарплата.