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14:04 (мск), источник: РАПСИ

Следствие прекратило уголовное дело в отношении пресс-секретаря Роскомнадзора

МОСКВА, 5 дек — РАПСИ. Следственные органы прекратили уголовное дело в отношении пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского, бывшего сотрудника ведомства Бориса Едидина и советника гендиректора ФГУП «Главный радиочастотный центр» Александра Весельчакова, сообщила РАПСИ адвокат Елена Вяткина.

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Источник: Агентство «Москва»

«По информации, полученной от следователя, уголовное дело в отношении всех фигурантов прекращено», — сказала защитник.

Все трое обвинялись в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере); при этом изначально действия фигурантов квалифицировались по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Уголовное дело было возбуждено по факту заключения фиктивных трудовых договоров в период с 2012 года по 2017 год. По версии следствия, разработанная фигурантами преступная схема предусматривала устройство на работу в подведомственные Роскомнадзору организации несуществующих людей, которым на протяжении нескольких лет выплачивалась зарплата.

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