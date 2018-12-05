Минюст подтвердил, что Россия выплатит компенсацию участницам Pussy Riot
Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU — Россия выплатит по решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) компенсацию трем участницам
Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU — Россия выплатит по решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) компенсацию трем участницам
«Процессуальные возможности для обжалования постановления ЕСПЧ по жалобе “Мария Алехина и другие против России” отсутствуют. Власти РФ добросовестно относятся к вопросу исполнения всех решений ЕСПЧ независимо от того, кто их направляет», — говорится в сообщении
В соответствии с законодательством, компенсация по решению ЕСПЧ должна быть выплачена в течение трех месяцев.
4 декабря ЕСПЧ отказал правительству России в пересмотре решения по делу «Мария Алехина и другие против РФ» в Большой палате.
В такие суммы ЕСПЧ в июле этого года оценил нарушение в отношении участниц Pussy Riot права статьи 10 Конвенции по защите прав человека и основных свобод (Право на свободу выражения мнения) и статьи 6 Конвенции (право на справедливое судебное разбирательство). Тогда судьи единогласно признали, что уголовное преследование, а также объявление видеоматериалов (группы) экстремистскими и их запрет нарушают права заявительниц.
В конце февраля 2012 года пять девушек устроили в храме Христа Спасителя в Москве так называемый «панк-молебен» с политическими требованиями. Видеоролик с выступлением был выложен в интернете. Позднее полиция задержала трех участниц акции — Толоконникову, Алехину и Самуцевич.
В августе 2012 года Хамовнический суд приговорил каждую из них к двум годам колонии общего режима за хулиганство. В октябре того же года Мосгорсуд изменил Самуцевич наказание на условное и освободил
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