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18:21 (мск), источник: Интерфакс

Минюст подтвердил, что Россия выплатит компенсацию участницам Pussy Riot

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU — Россия выплатит по решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) компенсацию трем участницам панк-группы Pussy Riot за нарушение их прав по делу об акции в храме Христа Спасителя, сообщили в пресс-службе Минюста РФ.

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Источник: AP 2018

«Процессуальные возможности для обжалования постановления ЕСПЧ по жалобе “Мария Алехина и другие против России” отсутствуют. Власти РФ добросовестно относятся к вопросу исполнения всех решений ЕСПЧ независимо от того, кто их направляет», — говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в среду на запрос «Интерфакса».

В соответствии с законодательством, компенсация по решению ЕСПЧ должна быть выплачена в течение трех месяцев.

4 декабря ЕСПЧ отказал правительству России в пересмотре решения по делу «Мария Алехина и другие против РФ» в Большой палате.

Таким образом, Россия в течение трех месяцев должна выплатить Надежде Толоконниковой и Алехиной по 16 тысяч евро, Екатерине Самуцевич — 5 тысяч евро. Также 11 тысяч 750 евро Россия заплатит в качестве компенсации издержек и расходов.
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В такие суммы ЕСПЧ в июле этого года оценил нарушение в отношении участниц Pussy Riot права статьи 10 Конвенции по защите прав человека и основных свобод (Право на свободу выражения мнения) и статьи 6 Конвенции (право на справедливое судебное разбирательство). Тогда судьи единогласно признали, что уголовное преследование, а также объявление видеоматериалов (группы) экстремистскими и их запрет нарушают права заявительниц.

В конце февраля 2012 года пять девушек устроили в храме Христа Спасителя в Москве так называемый «панк-молебен» с политическими требованиями. Видеоролик с выступлением был выложен в интернете. Позднее полиция задержала трех участниц акции — Толоконникову, Алехину и Самуцевич.

В августе 2012 года Хамовнический суд приговорил каждую из них к двум годам колонии общего режима за хулиганство. В октябре того же года Мосгорсуд изменил Самуцевич наказание на условное и освободил из-под стражи в зале суда. Приговор Алехиной и Толоконниковой был оставлен в силе. Срок заключения девушек истек в начале марта 2014 года.

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