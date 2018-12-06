Американский истребитель столкнулся с самолетом C-130 у побережья Японии

Инцидент произошел около 02.00 по местному времени. Оба самолета взлетели с базы морской пехоты США Ивакуни и проводили «плановый учебный полет».

Сколько было человек на борту самолетов, не сообщается. Корреспондент телеканала CBS Мэри Уолш уточнила в Twitter, что на борту KC-130 находились пять человек, на борту F/A-18 — два пилота.