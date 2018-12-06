Банк растащили по звонку из ЦБ
Закончено дело о растрате 585 млн руб.
Закончено дело о растрате 585 млн руб.
Как стало известно «Ъ», в крахе банка «Динамичные системы» (ДС-банк) оказались замешаны сотрудники ЦБ, надзиравшие за кредитным учреждением. По версии следствия, они предупредили банкиров о проверке и готовившемся отзыве лицензии, после чего из банка вывели все средства. Вскоре предполагаемые участники хищений предстанут перед судом.
По данным «Ъ», следователь главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) предъявил обвинение в окончательной редакции фигурантам уголовного дела о хищении более полумиллиарда рублей из обанкротившегося
ЦБ отозвал лицензию у кредитного учреждения, ранее называвшегося «Агентством конкретной экономики и финансов», в мае 2016 года в связи с «высокорискованной кредитной политикой, связанной с размещением денежных средств в низкокачественные активы», а также «проведением сомнительных транзитных операций». Еще через месяц после обращения к Александру Бастрыкину главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной ГСУ СКР возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).
Его первыми фигурантами в том же 2016 году стали и. о. председателя правления
Еще трое фигурантов были задержаны и по ходатайствам следствия отправлены Басманным райсудом Москвы в СИЗО в прошлом году. Сложнее всего оказалось добраться до бывшего президента
Впрочем, в окончательную редакцию обвинения, предъявленного по ст. 160 УК, вошли только эпизоды, связанные с
В СКР «Ъ» подтвердили окончание основных следственных действий по делу о растрате, однако от подробных комментариев воздержались до утверждения обвинения Генпрокуратурой. Перед этим обвиняемым предстоит ознакомиться с материалами следствия, которые составляют 90 томов.
Адвокаты фигурантов рассказали «Ъ», что их подзащитных действительно проверяли на причастность к краху других финансовых учреждений, но эта информация не подтвердилась. Защитники полагают, что внимание первых лиц ЦБ и следствия к небольшому банку связано с его клиентами — в кредитном учреждении, отмечают они, исчезли средства одной из крупнейших госкорпораций.
Причем, отметил собеседник «Ъ», вначале их дело расследовалось следственным управлением ФСБ, а затем материалы были переданы в ГСУ СКР. Источник «Ъ», близкий к следствию, подтвердил эту информацию, но подробности расследования в отношении бывших представителей регулятора не привел. В самом ЦБ от комментариев воздержались.
Николай Сергеев, Олег Рубникович