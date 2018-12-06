Банк растащили по звонку из ЦБ

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Как стало известно «Ъ», в крахе банка «Динамичные системы» (ДС-банк) оказались замешаны сотрудники ЦБ, надзиравшие за кредитным учреждением. По версии следствия, они предупредили банкиров о проверке и готовившемся отзыве лицензии, после чего из банка вывели все средства. Вскоре предполагаемые участники хищений предстанут перед судом.

По данным «Ъ», следователь главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) предъявил обвинение в окончательной редакции фигурантам уголовного дела о хищении более полумиллиарда рублей из обанкротившегося ДС-банка.



ЦБ отозвал лицензию у кредитного учреждения, ранее называвшегося «Агентством конкретной экономики и финансов», в мае 2016 года в связи с «высокорискованной кредитной политикой, связанной с размещением денежных средств в низкокачественные активы», а также «проведением сомнительных транзитных операций». Еще через месяц после обращения к Александру Бастрыкину главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной ГСУ СКР возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).

Его первыми фигурантами в том же 2016 году стали и. о. председателя правления ДС-банка Игорь Синюхин, начальник управления кредитования Александр Вдовин и безработный Андрей Кузнецов, занимавшийся, по версии следствия, регистрацией фирм-однодневок, на счета которых выводились похищенные деньги. Как установил комитет, за месяц до отзыва у банка лицензии его руководство выдало различным юридическим лицам в виде кредитов 585 млн руб.— практически всю имевшуюся в кассе наличность. Впоследствии все деньги были перечислены на счета семи фирм-однодневок, обналичены и присвоены самими банкирами.



Еще трое фигурантов были задержаны и по ходатайствам следствия отправлены Басманным райсудом Москвы в СИЗО в прошлом году. Сложнее всего оказалось добраться до бывшего президента ДС-банка Федора Цырульника, который, едва началось расследование, улетел на Маврикий, где и планировал остаться жить. Путем переговоров с его родственниками следствию удалось убедить экс-банкира вернуться на родину. Еще одного безработного «регистратора» Виталия Вергизова и советника господина Синюхина Виктора Аверина оперативники задержали в Москве. Отметим, что последнего следствие считало так называемым поджигателем банков, полагая, что финансист мог выступать организатором криминальных схем по выводу денег не только из ДС-банка, но и из других кредитных учреждений. Как установили правоохранители, господин Аверин, юрист по образованию, до прихода в банковскую систему успел поработать в милиции. Затем занимал различные должности в Лефко-банке (лишен лицензии в 2008 году с долгом в 3,4 млрд руб.), банке «Российский кредит» (2015 год, 126 млрд руб.), Транснациональном банке (2015 год, 2,6 млрд руб.) и получившем известность в связи с делом полковника-миллиардера МВД Дмитрия Захарченко Нота-банке (2015 год, 26 млрд руб.).

Полицейский, дело которого сейчас рассматривается судом, по версии следствия, предупреждал руководство «Ноты» о предстоящих проверках. После этого подследственные отметились в «Евростандарте», который рухнул в декабре 2017 года, задолжав клиентам почти 1,5 млрд руб.

Новость ЦБ за пять лет отозвал более 400 банковских лицензий

Впрочем, в окончательную редакцию обвинения, предъявленного по ст. 160 УК, вошли только эпизоды, связанные с ДС-банком. Более того, двое фигурантов расследования, признавшие свою вину, заключили досудебные соглашения о сотрудничестве, дав в рамках сделок показания на своих подельников. Таким образом они избежали длительного судебного разбирательства и предполагаемых существенных сроков наказания.



В СКР «Ъ» подтвердили окончание основных следственных действий по делу о растрате, однако от подробных комментариев воздержались до утверждения обвинения Генпрокуратурой. Перед этим обвиняемым предстоит ознакомиться с материалами следствия, которые составляют 90 томов.



Адвокаты фигурантов рассказали «Ъ», что их подзащитных действительно проверяли на причастность к краху других финансовых учреждений, но эта информация не подтвердилась. Защитники полагают, что внимание первых лиц ЦБ и следствия к небольшому банку связано с его клиентами — в кредитном учреждении, отмечают они, исчезли средства одной из крупнейших госкорпораций.

Более того, в ходе следствия выяснилось, что вывод средств из банка начался после того, как финансистов о проверке, которая может закончиться отзывом лицензии, предупредили сами сотрудники ЦБ. За это, отметил информированный источник «Ъ», к уголовной ответственности были привлечены два бывших клерка Банка России.