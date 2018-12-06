Власти Канады задержали финансового директора Huawei по запросу США

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«Ванчжоу Мэн была задержана в Ванкувере 1 декабря. Ее выдачу запрашивают США, и слушание о залоге назначено на пятницу», — сообщил представитель министерства юстиции Айан Мак-Леод.

В мае президент США Дональд Трамп сообщил, что американская сторона выходит из соглашения о ядерной программе с Ираном. Трамп также объявил о восстановлении всех санкций в отношении этой страны, в том числе вторичных, то есть в отношении государств, ведущих бизнес с Ираном. Первая часть американских санкций против Тегерана вновь вступила в силу 7 августа.