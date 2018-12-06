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03:23 (мск), источник: Ведомости

Власти Канады задержали финансового директора Huawei по запросу США

Власти Канады задержали финансового директора китайской компании Huawei Technologies Мэн Ванчжоу в Ванкувере, сообщает The Globe and Mail. Представитель министерства юстиции Канады подтвердил CNBC задержание Ванчжоу. Собеседник телеканала уточнил, что экстрадицию топ-менеджера Huawei запросили США, которые подозревают ее в нарушении американских торговых санкций против Ирана.

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Источник: AFP 2018

«Ванчжоу Мэн была задержана в Ванкувере 1 декабря. Ее выдачу запрашивают США, и слушание о залоге назначено на пятницу», — сообщил представитель министерства юстиции Айан Мак-Леод.

В мае президент США Дональд Трамп сообщил, что американская сторона выходит из соглашения о ядерной программе с Ираном. Трамп также объявил о восстановлении всех санкций в отношении этой страны, в том числе вторичных, то есть в отношении государств, ведущих бизнес с Ираном. Первая часть американских санкций против Тегерана вновь вступила в силу 7 августа.

Американский президент заявил, что его цель — довести экспорт нефти из Ирана до нуля. Он призвал покупателей иранской нефти отказаться от нее. Дополнительные санкции США в отношении Ирана, которые затронули экспорт нефти, начали действовать 5 ноября. Одновременно с этим Вашингтон временно вывел из-под нефтяных санкций против Ирана Китай, Индию, Италию, Грецию, Японию, Южную Корею, Тайвань и Турцию.

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