Власти Канады задержали финансового директора Huawei по запросу США

«Ванчжоу Мэн была задержана в Ванкувере 1 декабря. Ее выдачу запрашивают США, и слушание о залоге назначено на пятницу», — сообщил представитель министерства юстиции Айан Мак-Леод.
В мае президент США Дональд Трамп сообщил, что американская сторона выходит из соглашения о ядерной программе с Ираном. Трамп также объявил о восстановлении всех санкций в отношении этой страны, в том числе вторичных, то есть в отношении государств, ведущих бизнес с Ираном. Первая часть американских санкций против Тегерана вновь вступила в силу 7 августа.
Американский президент заявил, что его цель — довести экспорт нефти из Ирана до нуля. Он призвал покупателей иранской нефти отказаться от нее. Дополнительные санкции США в отношении Ирана, которые затронули экспорт нефти, начали действовать 5 ноября. Одновременно с этим Вашингтон временно вывел из-под нефтяных санкций против Ирана Китай, Индию, Италию, Грецию, Японию, Южную Корею, Тайвань и Турцию.