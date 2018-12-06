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04:33 (мск), источник: Lenta.Ru

Сбежавший с автоматом охранник умер в подмосковной больнице

Охранник Юрий Петров, сбежавший с поста в Муроме с автоматом, скончался в подмосковной больнице. Его доставили в клинику с двумя огнестрельными ранениями грудной клетки, но врачи не смогли спасти мужчину. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу СКР.

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Следствием будет назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, 61-летний охранник смертельно ранил себя.

Как сообщает «Комсомольская правда», после побега с железнодорожного объекта, где работал, Петров вломился в дом богача в деревне Высоково, похитил 800 тысяч рублей и скрылся в лесу. Позже в разговоре с журналистами по телефону мужчина утверждал, что не брал денег. Он пояснил, что сбежал из-за финансовых проблем.

Незадолго до инцидента, добавляет издание, жене Петрова сделали операцию. Сам он, как отмечают родственники, увлекался карточными играми, из-за долгов ему пришлось продать две квартиры. Охранник подтвердил это в телефонной беседе с корреспондентом «Комсомолки». На вопрос: «Зачем сбежали?» мужчина ответил: «Игромания и долги». Он добавил, что задолжал около полутора миллиона рублей.

Расследование продолжается. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

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