Сбежавший с автоматом охранник умер в подмосковной больнице

Следствием будет назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, 61-летний охранник смертельно ранил себя.

Как сообщает «Комсомольская правда», после побега с железнодорожного объекта, где работал, Петров вломился в дом богача в деревне Высоково, похитил 800 тысяч рублей и скрылся в лесу. Позже в разговоре с журналистами по телефону мужчина утверждал, что не брал денег. Он пояснил, что сбежал из-за финансовых проблем.

Незадолго до инцидента, добавляет издание, жене Петрова сделали операцию. Сам он, как отмечают родственники, увлекался карточными играми, из-за долгов ему пришлось продать две квартиры. Охранник подтвердил это в телефонной беседе с корреспондентом «Комсомолки». На вопрос: «Зачем сбежали?» мужчина ответил: «Игромания и долги». Он добавил, что задолжал около полутора миллиона рублей.