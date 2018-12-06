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08:42 (мск), источник: Интерфакс

Российский гражданин скончался в больнице Флориды

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU — Россиянин, арестованный в 2017 году за нелегальное пребывание в США, скончался в одной из больниц города Джексонвилль (штат Флорида), сообщает Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE).

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Согласно пресс-релизу, 56-летний Герман Волков умер в медицинским центре Джексонвилля при университете Флориды 30 ноября. Уточняется, что смерть наступила спустя два дня, после того, как россиянин выписался из другой больницы Джексонвилля, отказавшись от лечения.

Причиной смерти называется остановка сердца. Врачам не удалось его реанимировать, сообщает Иммиграционная и таможенная полиция США.

Как отмечается в пресс-релизе, Волков был заключен под стражу в июне 2017 года за незаконное пребывание на территории США, его виза была просрочена.

Федеральный иммиграционный судья в декабре 2017 года приказал ему покинуть страну.

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