Российский гражданин скончался в больнице Флориды

Согласно пресс-релизу, 56-летний Герман Волков умер в медицинским центре Джексонвилля при университете Флориды 30 ноября. Уточняется, что смерть наступила спустя два дня, после того, как россиянин выписался из другой больницы Джексонвилля, отказавшись от лечения.

Причиной смерти называется остановка сердца. Врачам не удалось его реанимировать, сообщает Иммиграционная и таможенная полиция США.

Как отмечается в пресс-релизе, Волков был заключен под стражу в июне 2017 года за незаконное пребывание на территории США, его виза была просрочена.