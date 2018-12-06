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12:17 (мск), источник: Коммерсантъ

Фигурант дела о хищениях на стройке резиденции Путина заявил о краже денег при обыске

Бывший директор ФГУП «Атэкс» Андрей Каминов, ставший фигурантом уголовного дела о создании преступного сообщества и хищениях на стройке в резиденции президента России в Ново-Огарево, сообщил о пропаже $30 тыс. и 496 420 руб., которые были изъяты у него при обыске.

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Источник: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

Обыск проходил 21 марта 2017 года в доме его матери в Истринском районе Подмосковья. Андрей Каминов написал заявление в Следственный комитет России (СКР) 26 октября, сообщает РБК, документ есть у редакции, его подлинность подтвердил источник, знакомый с ходом расследования.

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Всего тогда было изъято, как утверждает обвиняемый, 8 500 000 руб. личных накоплений и принадлежавшие его отцу $890 тыс. О пропаже денег господин Каминов узнал спустя полтора года из постановления Басманного суда от 21 августа 2017 года об аресте имущества, а также из актов приема-передачи средств, протоколов их зачисления на банковский счет СКР, чеков, приходных ордеров и других документы. Суммы изъятого, указанные в них — 8 003 580 руб. и $860 тыс.

Господин Каминов требует проверить на причастность к хищению следователей СКР, а также сотрудников ФСБ, которые занимались оперативным сопровождением при обыске. По его мнению, «недостающая сумма пропала именно в момент обыска и в ее хищении виновны лица, участвовавшие в этом обыске».

По версии СКР, Андрей Каминов причастен к хищению 1,5 млрд руб. на строительстве Дома приемов в резиденции главы государства в Ново-Огарево в 2014—2015 годах. Якобы действовала организованное преступное сообщество, куда входили офицеры ФСО Игорь Васильев и Дмитрий Улитин, владелец компании «БалтСтрой» Дмитрий Михальченко, гендиректор компании Дмитрий Сергеев и руководители компаний-субподрядчиков. В отличие от большинства обвиняемых Господин Каминов не признает вину, не заключал досудебное соглашение и находится под стражей.

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