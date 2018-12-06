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10:43 (мск), источник: ТАСС

Полиция ведет переговоры с московским школьником, угрожающим убить себя в школе Жулебино

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Столичная полиция ведет переговоры с подростком, который пришел в школу районе Жулебино с ножом и угрожает убить себя. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

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«Сегодня в полицию поступило сообщение о том, что в одном из образовательных учреждений города учащийся угрожает причинить себе телесные повреждения. На место происшествия выехали сотрудники полиции. В настоящее время с молодым человеком организованы переговоры», — сказал собеседник агентства.

В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что инцидент произошел в школе № 1359 московского района Жулебино. Сейчас часть детей и учителей эвакуированы из учебного заведения. Ранее сообщалось, что ученик сначала угрожал учителям, после чего сказал, что убьет себя.

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