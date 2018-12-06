Полиция ведет переговоры с московским школьником, угрожающим убить себя в школе Жулебино

«Сегодня в полицию поступило сообщение о том, что в одном из образовательных учреждений города учащийся угрожает причинить себе телесные повреждения. На место происшествия выехали сотрудники полиции. В настоящее время с молодым человеком организованы переговоры», — сказал собеседник агентства.

В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что инцидент произошел в школе № 1359 московского района Жулебино. Сейчас часть детей и учителей эвакуированы из учебного заведения. Ранее сообщалось, что ученик сначала угрожал учителям, после чего сказал, что убьет себя.