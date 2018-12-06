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14:35 (мск), источник: Интерфакс

В РФ составили психологический портрет среднестатистического коррупционера

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU — Университет Генпрокуратуры совместно с психологами составил психологический профиль среднего коррупционера.

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Источник: Reuters

«Тот портрет, который рисуется при первых размышлениях “кто же такой коррупционер?”, от реального очень сильно отличается», — сказал официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной на видеоканале надзорного ведомства «Эфир».

Он пояснил, что «традиционно приписывают какие-то негативные психологические характеристики этим людям, такие достаточно четкие: меркантильность, корыстолюбие, жадность, преобладание материальных ценностей в общей системе ценностей, стремление к богатству, властолюбие бесконечное».

Однако, как отметил Куренной, исследования такой подход опровергают:

На самом деле коррупционеры, как правило, это активные, энергичные, инициативные люди, они очень коммуникабельны, они невероятно эмоционально устойчивы, в том числе в стрессовых ситуациях, они готовы много работать, обладают высокой степенью самоконтроля. Это объективная картина.

Согласно исследованию, среднестатистический коррупционер также способен к продуктивной и командной работе, общителен.

«Конечно, у них есть и особое черты. Как правило, это должностные преступники. Они старше, чем люди, осужденные за другие преступления. Средний возраст взяточника — это 40 лет», — добавил представитель Генпрокуратуры. По его словам, в большинстве своем коррупционеры — мужчины:

Как правило, это образованные люди с высшим образованием. У них есть постоянное место жительства. У них есть семья, есть дети. Как правило, типичный коррупционер не злоупотребляет спиртным, не принимает наркотики. Не имеется к нему претензий в бытовом плане. Он не нарушает общественный порядок.

По его словам, мотивом совершения коррупционных преступлений далеко не всегда является только жадность, часто это потребность в самоутверждении, повышении своего авторитета, обладании властью, корпоративная солидарность и даже месть руководству.

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