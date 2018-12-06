Сокуров связал проверку своего фонда с «доносом» бывшего сотрудника

Источник: РИА "Новости"

По словам Сокурова, сначала в фонде проходила плановая проверка финансовой деятельности, а потом в полицию поступил донос от бывшего сотрудника фонда. Его действия связаны с нежеланием возвращать долг, считает Сокуров: «Этот человек занял большие деньги в фонде и у меня, но, к сожалению, не вернул их ни туда, ни мне». Кроме того, у бывшего сотрудника есть личная неприязнь к директору фонда Николаю Янкину, отмечает Сокуров.

Режиссер не раскрывает имя этого бывшего сотрудника фонда. Однако он лишь уточняет, что у него есть несколько судимостей и что он знаком с его отцом. «Незадолго до наших событий этот человек (бывший сотрудник фонда — прим. “Ведомости”) написал донос на одного из своих друзей — офицера военно-морского флота, полностью разрушив его судьбу надуманными и агрессивными фантазиями», — пишет Сокуров.

Сокуров также отмечает, что к нему особенное внимание началось после заседания Совета по культуре, когда он задал вопрос президенту России Владимиру Путину об украинском режиссере Олеге Сенцове, попросив освободить его.

«Формально я не чувствовал никакого давления. Но когда началась ситуация с этим доносом, насколько я знаю, ФСБ активно подключилась к ней», — отмечает Сокуров. По его словам, по решению закрытого суда его телефон прослушивают. Сокуров также отметил, что его случай иногда сравнивают с историей режиссера Кирилла Серебренникова, которого обвиняют в хищениях при реализации культурного проекта «Платформа». «Во что это выльется, не знаю», — заключает Сокуров.

Ранее стало известно, что полиция Санкт-Петербурга проверяет фонд «Пример интонации». Проверка проходит «по факту заявления гражданина о возможных противоправных действиях» фонда, отметило управление.

По информации RTVi, директора фонда подозревают в похищении бюджетных денег через предоставление поддельных документах о затратах;.