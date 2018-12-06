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15:33 (мск), источник: Ведомости

Сокуров связал проверку своего фонда с «доносом» бывшего сотрудника

Режиссер Александр Сокуров рассказал подробности об обысках в некоммерческом фонде «Пример интонации», художественным руководителем и учредителем которого он является. Заявление опубликовано на странице в Facebook «Остров Сокурова», режиссер подтвердил РБК, что комментарий действительно принадлежит ему.

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Источник: РИА "Новости"

По словам Сокурова, сначала в фонде проходила плановая проверка финансовой деятельности, а потом в полицию поступил донос от бывшего сотрудника фонда. Его действия связаны с нежеланием возвращать долг, считает Сокуров: «Этот человек занял большие деньги в фонде и у меня, но, к сожалению, не вернул их ни туда, ни мне». Кроме того, у бывшего сотрудника есть личная неприязнь к директору фонда Николаю Янкину, отмечает Сокуров.

Режиссер не раскрывает имя этого бывшего сотрудника фонда. Однако он лишь уточняет, что у него есть несколько судимостей и что он знаком с его отцом. «Незадолго до наших событий этот человек (бывший сотрудник фонда — прим. “Ведомости”) написал донос на одного из своих друзей — офицера военно-морского флота, полностью разрушив его судьбу надуманными и агрессивными фантазиями», — пишет Сокуров.

Сокуров также отмечает, что к нему особенное внимание началось после заседания Совета по культуре, когда он задал вопрос президенту России Владимиру Путину об украинском режиссере Олеге Сенцове, попросив освободить его.
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«Формально я не чувствовал никакого давления. Но когда началась ситуация с этим доносом, насколько я знаю, ФСБ активно подключилась к ней», — отмечает Сокуров. По его словам, по решению закрытого суда его телефон прослушивают. Сокуров также отметил, что его случай иногда сравнивают с историей режиссера Кирилла Серебренникова, которого обвиняют в хищениях при реализации культурного проекта «Платформа». «Во что это выльется, не знаю», — заключает Сокуров.

Ранее стало известно, что полиция Санкт-Петербурга проверяет фонд «Пример интонации». Проверка проходит «по факту заявления гражданина о возможных противоправных действиях» фонда, отметило управление.

По информации RTVi, директора фонда подозревают в похищении бюджетных денег через предоставление поддельных документах о затратах;.

«Пример интонации» — некоммерческий фонд поддержки кинематографа. Он создан в 2013 г. для поддержки молодых начинающих авторов. Фонд, как указано на его сайте, сотрудничает с Минкультуры, комитетом по культуре Петербурга, общественным фондом Владимира Смирнова, киностудией «Ленфильм».

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