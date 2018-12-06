Госдума согласилась лишить неприкосновенности депутата Белоусова

Источник: Справедливая Россия

«Дать согласие на лишение неприкосновенности депутата Государственной Думы Белоусова Вадима Владимировича и возбуждение в отношении его уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью шестой статьи 290 (Получение взятки в особо крупном размере — ИФ) Уголовного кодекса Российской Федерации», — говорится постановлении, за которое на пленарном заседании проголосовало большинство Госдумы.

В связи с тем, что обсуждение данного вопроса проходило в закрытом для прессы режиме, агентство получило данные о принятом решении от участвовавших в нем депутатов.

«За» проголосовали фракции «Единая Россия» и ЛДПР — 353 депутата, «против» — 21, воздержались двое.

Представление Генпрокуратуры о лишении Белоусова неприкосновенности поступило в Госдуму в июне этого года. Сообщалось, что оно связано с делом обвиняемого в коррупции экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предполагал, что его коллегу по фракции могли оговорить.

Белоусов при избрании в Госдуму был в региональном списке партии «Справедливая Россия» под вторым номером (региональная группа № 14 -Кировская область и Удмуртия). В Госдуме является членом комитета по аграрным вопросам.

Согласно декларации, его доход за прошлый год составил более 6,3 млн руб. Доход супруги за этот же период — более 266,7 млн руб. В собственности депутата легковые автомобили: ВАЗ 21093, ГАЗ 13, Мерседес Гелендваген. У супруги — БМВ Х6, БМВ 325 I, БМВ 750 LI. У нее также несколько земельных участков, домов, есть квартира в Испании.