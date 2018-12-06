Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
17 истребителей РФ "налетели" на эсминец Британии в Черном море
Новые Правила дорожного движения: что изменится 8 декабря
Известная ведущая устроила шоу на выписке из роддома
Звезда Comedy Woman сыграла Золушку в новогоднем шоу
Вот это ты попал: самые коварные ловушки ремонта в квартире
Россия вносит реальный вклад в энергобезопасность Европы Путин вместе с Эрдоганом примет участие в мероприятиях по поводу строительства «Турецкого потока»
"Наглость Киева вышла за рамки". Политолог о заявлении Меркель
Расстрел солдат в Краснодаре был ранее спланирован
8 звезд со странными и противными привычками
У француженки из-за краски для волос деформировалось лицо
Алина, защищайся. Загитова может проиграть с чистым прокатом?
«МЮ» и «Арсенал» выдали потрясающий матч
Кипр ответил на предостережение России о размещении войск США
Сбербанк отменил популярную услугу
Золотой слиток: что на самом деле нашли на Марсе (фото)
Ученые нашли огромную «секретную» пещеру (фото)
Как отметить Новый год не дома за 40 тысяч и остаться довольным
Как сделать шкафы незаметными: советы профи
Фоторепортажи
15Жизнь на отшибе. Что гонит людей прочь от цивилизации
18Погромы в Париже
16:11 (мск), источник: Интерфакс

Госдума согласилась лишить неприкосновенности депутата Белоусова

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU — Госдума в четверг в ответ на представление генпрокурора решила дать согласие на лишение неприкосновенности члена фракции «Справедливая Россия» Вадима Белоусова и возбуждение в отношении него уголовного дела.

Наверх
Источник: Справедливая Россия

«Дать согласие на лишение неприкосновенности депутата Государственной Думы Белоусова Вадима Владимировича и возбуждение в отношении его уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью шестой статьи 290 (Получение взятки в особо крупном размере — ИФ) Уголовного кодекса Российской Федерации», — говорится постановлении, за которое на пленарном заседании проголосовало большинство Госдумы.

В связи с тем, что обсуждение данного вопроса проходило в закрытом для прессы режиме, агентство получило данные о принятом решении от участвовавших в нем депутатов.

Новость
Познер: разгул коррупции в России — из-за отсутствия веры

«За» проголосовали фракции «Единая Россия» и ЛДПР — 353 депутата, «против» — 21, воздержались двое.

Представление Генпрокуратуры о лишении Белоусова неприкосновенности поступило в Госдуму в июне этого года. Сообщалось, что оно связано с делом обвиняемого в коррупции экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предполагал, что его коллегу по фракции могли оговорить.

Белоусов при избрании в Госдуму был в региональном списке партии «Справедливая Россия» под вторым номером (региональная группа № 14 -Кировская область и Удмуртия). В Госдуме является членом комитета по аграрным вопросам.

Согласно декларации, его доход за прошлый год составил более 6,3 млн руб. Доход супруги за этот же период — более 266,7 млн руб. В собственности депутата легковые автомобили: ВАЗ 21093, ГАЗ 13, Мерседес Гелендваген. У супруги — БМВ Х6, БМВ 325 I, БМВ 750 LI. У нее также несколько земельных участков, домов, есть квартира в Испании.

Читайте также: В РФ составили психологический портрет среднестатистического коррупционера

Договор о границе Ингушетии и Чечни признан законным
Рада согласилась разорвать договор о дружбе Украины с Россией
Бездомный нашел сумку с тысячами долларов и отдал полиции
Как выжить, если вас окружили волки
Назван главный цвет 2019 года
Самая старая дикая птица в мире снова отложила яйцо
Лукашенко поспорил с Путиным о ценах на газ для Белоруссии
Спорт
Фуркад ехал еле-еле, но все равно победил. Как? Так медленно чемпионский француз не ездил уже много-много лет. Его даже почти обогнал один россиянин. Но Фуркад все равно выиграл гонку
Hi-Tech
Представлен процессор для смартфонов будущего Новый техпроцесс, лучшая в мире производительность и 5G.
Авто
Россияне бросились раскупать Kia, Skoda и Mitsubishi В ноябре продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей выросли на 10,1%, а некоторые марки установили рекорды продаж
Кино
Боню раскритиковали после участия в шоу Малахова Бывшая участница «Дома 2» в «Прямом эфире» заступилась за арестованных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева
Недвижимость
Жители Петербурга назвали худшие места в городе
Тина Канделаки подарила сыну жилье за 100 миллионов рублей
В петербургском доме случайно нашли произведение искусства
Петербуржцев уличили в нелюбви к животным
Популярные темы на «Детях»
Разрешение на измену ради ребенка 339
Мысли в никуда. 295
Альтернативные елки. 283
Родить второму мужу ценой здоровья 266
Леди
5 звезд, которые сделали подтяжку лица (мнение эксперта) Пластический хирург Вячеслав Балкизов разбирает на примерах звезд, какой метод подтяжки лица выглядит гармонично и естественно.
Все о ремонте
Квартира-лес: уютный интерьер в современном стиле
7 признаков плохого ремонта
Как сделать дизайнерский ремонт, если бюджет маленький
Как хранят вещи скандинавы: 7 дизайн-хаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь