Составлен портрет типичного российского коррупционера
Генпрокуратура составила психологический портрет среднестатистического российского коррупционера. Об этом в четверг, 6 декабря, рассказал представитель ведомства Александр Куренной в
Генпрокуратура составила психологический портрет среднестатистического российского коррупционера. Об этом в четверг, 6 декабря, рассказал представитель ведомства Александр Куренной в
Как показали исследования университета Генпрокуратуры совместно с психологами, у коррупционеров есть типичные черты. В основном это должностные преступники, мужчины, средний возраст составляет сорок лет.
«В то же время доля женщин, совершивших преступление коррупционной направленности, почти в два раза выше, чем доля женщин во всех остальных преступлениях», — отметил Куренной.
Коррупционеры отличаются энергичностью и коммуникабельностью. Они обладают большой эмоциональной устойчивостью, в том числе, в стрессовых ситуациях, готовы много работать, хорошо владеют собой в любых ситуациях.
Как правило, коррупционеры идут на преступления не
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