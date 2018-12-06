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17:17 (мск), источник: Lenta.Ru

Составлен портрет типичного российского коррупционера

Генпрокуратура составила психологический портрет среднестатистического российского коррупционера. Об этом в четверг, 6 декабря, рассказал представитель ведомства Александр Куренной в интернет-канале «Эфир».

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Источник: Reuters

Как показали исследования университета Генпрокуратуры совместно с психологами, у коррупционеров есть типичные черты. В основном это должностные преступники, мужчины, средний возраст составляет сорок лет.

«В то же время доля женщин, совершивших преступление коррупционной направленности, почти в два раза выше, чем доля женщин во всех остальных преступлениях», — отметил Куренной.

Большая часть взяточников — это люди с высшим образованием, у которых есть семья и дети. Как правило, они не злоупотребляют спиртным, не принимают наркотики и не нарушают общественный порядок.

Коррупционеры отличаются энергичностью и коммуникабельностью. Они обладают большой эмоциональной устойчивостью, в том числе, в стрессовых ситуациях, готовы много работать, хорошо владеют собой в любых ситуациях.

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Как правило, коррупционеры идут на преступления не из-за нехватки денег. Только треть осужденных по статьям, связанные со взятками, призналась, что имела низкое материальное обеспечение. Две трети просто «хотели жить еще лучше, чем могли себе позволить».

«На самом деле мотивация — это потребность в самоутверждении, в каком-то повышении своего авторитета, обладании властью, это может быть корпоративная солидарность, а может быть месть руководству», —пояснил представитель Генпрокуратуры.

Только четверть коррупционеров признала, что на этот путь их толкнули «низкие морально-нравственные качества».

В мае социологи выяснили, что россияне чаще всего платят сотрудникам ГИБДД, а средний размер взятки составляет 23 тысячи рублей.

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