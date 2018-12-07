ЦБ обвинил сотрудника Сбербанка в манипулировании рынком ценных бумаг
Сотрудник управляющей компании Сбербанка на протяжении почти трех лет манипулировал рынками 50 ценных бумаг, говорится в сообщении Банка России.
Сотрудник управляющей компании Сбербанка на протяжении почти трех лет манипулировал рынками 50 ценных бумаг, говорится в сообщении Банка России.
По информации ЦБ, с февраля 2014 года по январь 2017 года Дмитрий Бергер покупал у контрагентов на бирже определенное количество ценных бумаг по рыночным ценам. После этого он продавал их по более высокой цене. Через некоторое время он покупал бумаги от имени «Сбербанк управление активами» или УК «Пенсионные накопления» по этим ценам, заведомо обеспечивавшим закрытие позиции с прибылью для себя.
«В ходе совершения более тысячи серий подобных сделок контрагентами был получен доход в размере, превышающем 150 млн руб., квалифицируемый в соответствии с УК РФ как особо крупный. При этом АО “Сбербанк управление активами” (управляющая компания), а также субъектам под управлением АО “Сбербанк управление активами” и ООО УК “Пенсионные накопления” были нанесены убытки как минимум в сопоставимом размере», — сообщил регулятор. ЦБ добавил, что направил материалы проверки в правоохранительные органы.