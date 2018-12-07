ЦБ обвинил сотрудника Сбербанка в манипулировании рынком ценных бумаг

По информации ЦБ, с февраля 2014 года по январь 2017 года Дмитрий Бергер покупал у контрагентов на бирже определенное количество ценных бумаг по рыночным ценам. После этого он продавал их по более высокой цене. Через некоторое время он покупал бумаги от имени «Сбербанк управление активами» или УК «Пенсионные накопления» по этим ценам, заведомо обеспечивавшим закрытие позиции с прибылью для себя.