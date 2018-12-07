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11:49 (мск), источник: Lenta.Ru

Появились новые фотографии банкетов Цеповяза в колонии

Появились новые фотографии жизни в колонии участника «банды цапков» Вячеслава Цеповяза, осужденного на 20 лет. Видеозапись с кадрами, на которых запечатлен бандит, опубликована в Telegram-канале «Говорит Москва».

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На фотографиях Цеповяз сидит за обильно накрытым столом, в том числе на свежем воздухе, позирует на мягких диванах в одиночку и с другими заключенными, разговаривает по мобильному телефону.

Новость
ФСИН собирается запретить мобильную связь в колониях

Утром 7 декабря пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) сообщило, что начальник управления ведомства по Амурской области «привлечен к строгой дисциплинарной ответственности» после проверки информации о вольготной жизни Цеповяза в колонии. Какое именно взыскание было наложено на главу управления, не уточняется, передает «Интерфакс».

4 декабря официальный представитель Генеральной прокуратуры России сообщил, что в отношении руководства амурской колонии, где сидит Цеповяз, возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».

В октябре в СМИ появились фотографии, на которых Цеповяз ест красную икру, крабов и жарит шашлыки.

Вячеслав Цеповяз входил в банду Сергея Цапка, которая много лет терроризировала станицу Кущевская в Краснодарском крае. В 2010 году преступники убили семью из 12 человек, в том числе четверых детей, после чего ОПГ была разгромлена правоохранительными органами. Цеповяз был приговорен к 20 годам лишения свободы, позже ему сократили срок до 19 лет и 10 месяцев.

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