Монашки проиграли чужие полмиллиона долларов в казино

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В конце ноября руководство католической школы Святого Иакова, расположенной в городе Торранс, штат Калифорния, объявило, что две бывшие сотрудницы образовательного учреждения украли и использовали на личные нужды «значительную сумму денег». Ими оказались бывшая директор школы сестра Маргарет Крупер (Margaret Kreuper) и преподавательница сестра Лана Чанг (Lana Chang). По словам родителей, женщины не раз говорили им, что школе не хватает финансирования.

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О хищении стало известно, когда церковные власти решили провести аудит расходов школы перед выходом Крупер на пенсию после 28 лет работы. Монсеньор Майкл Мейерс (Michael Meyers) заявил, что женщина очень волновалась перед проверкой и просила подчиненных «поправить» финансовую отчетность. Аудитор от архиепархии заметил в данных неточность, поэтому обратился к услугам независимого финансового эксперта. Тот обнаружил якобы «давно забытый» счет, на который женщины выводили средства.

По итогам проверки Крупер призналась, что они действительно крали деньги и тратили их, помимо прочего, на казино. Однако представители архиепархии заявили, что не будут выдвигать обвинения против женщин, а «сурово накажут их сами» — подруг уже отправили в разные монастыри. Такое решение было принято, так как Орден сестер святого Иакова, к которому принадлежали монахини, согласился компенсировать украденную ими сумму.