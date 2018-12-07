Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тимошенко дали совет после обсуждения с США плана возврата Крыма
Skoda: новый дизайн и отказ от логотипа (не везде)
Хаски трижды спасла хозяйку от рака
Итоги года: чем нас удивила мода в 2018 году
Как сделать шкафы незаметными: советы профи
Убивают любогоСамые враждебные народы планеты
Нам конец, а у вас еще есть время: украинка Монтян дала совет РФ
Путин сказал, почему РФ не отдает моряков ВМСУ
20 фото, которые помогут снять стресс
Медики отказали умирающему пенсионеру, приехавшему не на скорой
“Государство будет тебя за это карать”: Собчак об избиении
Народная артистка Анисимова умерла - причина
Танки и десант: что происходит на границе Украины с РФ (фото)
Умер Александр Минаев
Золотой слиток: что на самом деле нашли на Марсе (фото)
Ученые нашли огромную «секретную» пещеру (фото)
Как отметить Новый год не дома за 40 тысяч и остаться довольным
Как сделать шкафы незаметными: советы профи
Фоторепортажи
20Кто убил Кеннеди
7В РЖД показали как будут выглядеть новые плацкарты
16:17 (мск), источник: Lenta.Ru

Монашки проиграли чужие полмиллиона долларов в казино

В США две монахини украли полмиллиона долларов из католической школы, в которой они работали, спустили деньги в казино и избежали суда. Об этом сообщает издание Daily Breeze.

Наверх
Источник: Reuters

В конце ноября руководство католической школы Святого Иакова, расположенной в городе Торранс, штат Калифорния, объявило, что две бывшие сотрудницы образовательного учреждения украли и использовали на личные нужды «значительную сумму денег». Ими оказались бывшая директор школы сестра Маргарет Крупер (Margaret Kreuper) и преподавательница сестра Лана Чанг (Lana Chang). По словам родителей, женщины не раз говорили им, что школе не хватает финансирования.

Новость
Китайский миллиардер разорил свою компанию в казино

О хищении стало известно, когда церковные власти решили провести аудит расходов школы перед выходом Крупер на пенсию после 28 лет работы. Монсеньор Майкл Мейерс (Michael Meyers) заявил, что женщина очень волновалась перед проверкой и просила подчиненных «поправить» финансовую отчетность. Аудитор от архиепархии заметил в данных неточность, поэтому обратился к услугам независимого финансового эксперта. Тот обнаружил якобы «давно забытый» счет, на который женщины выводили средства.

По итогам проверки Крупер призналась, что они действительно крали деньги и тратили их, помимо прочего, на казино. Однако представители архиепархии заявили, что не будут выдвигать обвинения против женщин, а «сурово накажут их сами» — подруг уже отправили в разные монастыри. Такое решение было принято, так как Орден сестер святого Иакова, к которому принадлежали монахини, согласился компенсировать украденную ими сумму.

Это решение не удовлетворило родителей учеников, они собираются подать совместную жалобу на монахинь в прокуратуру, чтобы добиться их уголовного преследования. «Мы были их банкоматом, люди знают это и хотят правосудия. А церковные власти хотят вернуть деньги, а не добиться справедливости», — заявил журналистам Джек Александр (Jack Alexander), один из родителей.

 Сотрудник Сбербанка воровал пенсии у россиян
Назван способ борьбы с коррупцией
Порошенко потребовал немедленно отпустить украинских моряков
Звезда «Кавказской пленницы» рассказала о домогательствах Гайдая
Акула зубами сорвала маску с дайвера (видео)
Противостоянию Загитовой и Медведевой предрекли конец
Ученые нашли тюленя с угрем в носу (фото)
Кириенко назвал глупостью запреты концертов рэперов
Появились новые фотографии банкетов Цеповяза в колонии
Спорт
В тени японки: как Загитова проиграла короткую программу (видео) Японка Рика Кихира с мировым рекордом выиграла короткую программу в финале Гран-при у женщин в канадском Ванкувере, превзойдя Алину Загитову
Hi-Tech
Легендарные модели iPhone покидают российский рынок Прощаемся с дешевыми айфонами.
Авто
Skoda: новый дизайн и отказ от логотипа (не везде) Когда 1,5 года назад компанию Skoda внезапно покинул главный дизайнер марки Йозеф Кабан и ему на смену пришел Оливер Штефани, стало ясно — чешскую марку скоро ждут большие изменения
Кино
Андоленко и Добронравова состарили для съемок в сериале Актеры исполнили главные роли в семейной саге «Чужая кровь», действие которой охватывает несколько десятилетий
Недвижимость
Куда россияне уедут на Новый год?
Звезда «О чем говорят мужчины» решил продать квартиру через Instagram
Покупатели дорогого жилья в Москве стали скромнее
Как не платить ипотеку и годами жить в квартире: инструкция для отчаявшихся
Популярные темы на «Детях»
Разрешение на измену ради ребенка 448
Родить второму мужу ценой здоровья 319
Фотоуроки: обсуждение фотографий 303
Издевательство над родителями 237
Леди
Редакция Mail.ru Леди запустила социальную акцию #даЯразведена Проект #даЯразведена показывает реальные истории девушек в разводе, рассказывающих, почему не все браки надо сохранять.
Все о ремонте
Квартира-лес: уютный интерьер в современном стиле
7 признаков плохого ремонта
Как сделать дизайнерский ремонт, если бюджет маленький
Как хранят вещи скандинавы: 7 дизайн-хаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь