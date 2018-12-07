Новые фотографии банкетов Цеповяза отнесли к «крабовому периоду»

По словам Максименко, новые снимки относятся именно к 2015 году. «Просто их хотят продать не скопом, по одной, по две. Это идет старая серия», — отметил он. Представитель ФСИН также подчеркнул, что по старым снимкам ранее уже были проверки, а люди, при которых были допущены нарушения, уже уволены — но при необходимости их все равно найдут и накажут.
Ранее СМИ опубликовали видеозапись с новыми кадрами, на которых запечатлен Вячеслав Цеповяз. На фотографиях Цеповяз сидит за обильно накрытым столом, в том числе на свежем воздухе, позирует на мягких диванах в одиночку и с другими заключенными, разговаривает по мобильному телефону.
Утром 7 декабря пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) сообщило, что начальник управления ведомства по Амурской области «привлечен к строгой дисциплинарной ответственности» после проверки информации о вольготной жизни Цеповяза в колонии. Какое именно взыскание было наложено на главу управления, не уточняется, передает «Интерфакс».
В октябре в СМИ появились фотографии, на которых Цеповяз ест красную икру, крабов и жарит шашлыки.
Вячеслав Цеповяз входил в банду Сергея Цапка, которая много лет терроризировала станицу Кущевская в Краснодарском крае. В 2010 году преступники убили семью из 12 человек, в том числе четверых детей, после чего ОПГ была разгромлена правоохранительными органами. Цеповяз был приговорен к 20 годам лишения свободы, позже ему сократили срок до 19 лет и 10 месяцев.