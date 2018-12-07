Новые фотографии банкетов Цеповяза отнесли к «крабовому периоду»

Источник: РИА "Новости"

По словам Максименко, новые снимки относятся именно к 2015 году. «Просто их хотят продать не скопом, по одной, по две. Это идет старая серия», — отметил он. Представитель ФСИН также подчеркнул, что по старым снимкам ранее уже были проверки, а люди, при которых были допущены нарушения, уже уволены — но при необходимости их все равно найдут и накажут.

Ранее СМИ опубликовали видеозапись с новыми кадрами, на которых запечатлен Вячеслав Цеповяз. На фотографиях Цеповяз сидит за обильно накрытым столом, в том числе на свежем воздухе, позирует на мягких диванах в одиночку и с другими заключенными, разговаривает по мобильному телефону.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/cklT76CfjB4?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Утром 7 декабря пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) сообщило, что начальник управления ведомства по Амурской области «привлечен к строгой дисциплинарной ответственности» после проверки информации о вольготной жизни Цеповяза в колонии. Какое именно взыскание было наложено на главу управления, не уточняется, передает «Интерфакс».

В октябре в СМИ появились фотографии, на которых Цеповяз ест красную икру, крабов и жарит шашлыки.