Сопредседатель «Другой России» получил три года колонии за контрабанду оружия
Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU —
Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU —
«Александр Аверин, один из лидеров “Другой России”, в
Сопредседатель «Другой России» был задержан 7 апреля на пункте пропуска
Аверину было предъявлено обвинение по ст.222 (незаконные хранение, перевозка или ношение оружия) и ст.226.1 УК РФ (контрабанда огнестрельного оружия или его основных частей), но позже суд при избрании меры пресечения переквалифицировал его действия на попытку контрабанды оружия и боеприпасов (ст. 30, ст. 226.1 УК РФ).