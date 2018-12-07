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17:41 (мск), источник: Интерфакс

Сопредседатель «Другой России» получил три года колонии за контрабанду оружия

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU — Матвеево-Курганский районный суд Ростовской области приговорил к трем годам лишения свободы сопредседателя «Другой России» Александра Аверина за незаконное хранение и попытку контрабанды оружия, сообщает пресс-служба незарегистрированной партии.

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Источник: Reuters

«Александр Аверин, один из лидеров “Другой России”, в Матвеево-Курганском районном суде только что получил три года (колонии — ИФ) общего режима», — сказали «Интерфаксу» в пресс-службе.

Сопредседатель «Другой России» был задержан 7 апреля на пункте пропуска Матвеев-Курган в Ростовской области. При переходе через российско-украинскую границу у него обнаружили пистолет Макарова.

Аверину было предъявлено обвинение по ст.222 (незаконные хранение, перевозка или ношение оружия) и ст.226.1 УК РФ (контрабанда огнестрельного оружия или его основных частей), но позже суд при избрании меры пресечения переквалифицировал его действия на попытку контрабанды оружия и боеприпасов (ст. 30, ст. 226.1 УК РФ).

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