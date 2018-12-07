Сопредседатель «Другой России» получил три года колонии за контрабанду оружия

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«Александр Аверин, один из лидеров “Другой России”, в Матвеево-Курганском районном суде только что получил три года (колонии — ИФ) общего режима», — сказали «Интерфаксу» в пресс-службе.

Сопредседатель «Другой России» был задержан 7 апреля на пункте пропуска Матвеев-Курган в Ростовской области. При переходе через российско-украинскую границу у него обнаружили пистолет Макарова.