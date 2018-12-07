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17:31 (мск), источник: RTVi

Во Франции опубликовали видео, на котором полиция поставила больше сотни задержанных школьников на колени

В интернете появилось видео, на котором полиция заставила больше сотни французских школьников встать на колени. Об этом 7 декабря пишет журнал L’Obs.

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Кадры сняли возле одной из школ в Мант-ла-Жоли, города в Парижском регионе. На них видно, как полицейские поставили подростков на колени и заставили заложить руки за голову. Некоторых повернули лицом к стене. По данным издания, всего полиция задержала больше 150 молодых людей в возрасте от 12 до 20 лет.

Школьников задержали 6 декабря из-за участия в митингах против реформы среднего образования. Телерадиокомпания Franceinfo со ссылкой на французский МИД сообщила, что полиция прибегла к жестким методам, потому что молодые люди оказывали сопротивление.

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Источник Franceinfo в полиции пояснил, что участников протеста поставили на колени потому, что у полиции не было с собой наручников, они планировали дождаться подкрепления.

Во Франции уже несколько дней проходят акции протеста. Учащиеся требуют пересмотреть реформу среднего образования, процедуру поступления на бакалавра и снизить стоимость обучения в стране.

Беспорядками охвачены больше 200 школ, а 6 декабря полиция задержала около 700 школьников. Многие учебные заведения закрылись, чтобы предотвратить массовые беспорядки.

Французское общество на видеоролик с задержанием отреагировало неоднозначно. В комментариях под ним были как те, кто считает подобное недопустимым произволом, так и те, кто поддержал действия полиции.

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