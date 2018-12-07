Представитель «желтых жилетов» призвал не протестовать в Париже
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Представитель «желтых жилетов» Кристов Шаланкон призвал участников движения не протестовать в Париже, поскольку это «определенно» приведет к жертвам.
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Представитель «желтых жилетов» Кристов Шаланкон призвал участников движения не протестовать в Париже, поскольку это «определенно» приведет к жертвам.
Ранее глава МВД Франции Кристоф Кастанер заявил, что, по его мнению, на акции протеста в субботу выйдут несколько тысяч человек. Для обеспечения безопасности на субботней акции протеста будут мобилизованы более 89 тысяч сотрудников правоохранительных органов, в Париже — около 8 тысяч.
«Мы больше не должны протестовать в Париже. Если будут протесты в Париже, определенно будут жертвы. Мы здесь не для того, чтобы устраивать революцию», — заявил Шаланкон РИА Новости.
«Мы не хотим свержения президента республики, и мы не требуем распустить Национальную ассамблею», — заявил он.
По мнению представителя движения, тем не менее, «желтым жилетам» надо продолжать оказывать давление на власти. «Есть достижения, которые недостаточно удовлетворительны. Поэтому мы должны продолжить, и посмотрим, что будет предложено», — отметил Шаланкон.
Ранее сообщалось, что налог на топливо во Франции в конечном итоге не будет повышаться весь 2019 год.
Акции протеста движения «желтых жилетов», выступающих, в частности, против повышения цен на бензин, начались во Франции 17 ноября. Массовые протесты сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов, банков. В ходе протестов погибли четыре человека, сотни получили ранения. На субботу, 8 декабря, протестующими запланированы новые манифестации.