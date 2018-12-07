Представитель «желтых жилетов» призвал не протестовать в Париже

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Ранее глава МВД Франции Кристоф Кастанер заявил, что, по его мнению, на акции протеста в субботу выйдут несколько тысяч человек. Для обеспечения безопасности на субботней акции протеста будут мобилизованы более 89 тысяч сотрудников правоохранительных органов, в Париже — около 8 тысяч.

«Мы больше не должны протестовать в Париже. Если будут протесты в Париже, определенно будут жертвы. Мы здесь не для того, чтобы устраивать революцию», — заявил Шаланкон РИА Новости.

Шаланкон добавил, что если субботние демонстрации «плохо закончатся», это будет равносильно политической смерти президента Франции Эммануэля Макрона.

«Мы не хотим свержения президента республики, и мы не требуем распустить Национальную ассамблею», — заявил он.

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По мнению представителя движения, тем не менее, «желтым жилетам» надо продолжать оказывать давление на власти. «Есть достижения, которые недостаточно удовлетворительны. Поэтому мы должны продолжить, и посмотрим, что будет предложено», — отметил Шаланкон.

Ранее сообщалось, что налог на топливо во Франции в конечном итоге не будет повышаться весь 2019 год.