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08:08 (мск), источник: Известия

Реклама российского майонеза вызвала скандал в Грузии

Реклама российского майонеза «Слобода», снимки которого появились в журнале City, обернулась скандалом в Грузии, из-за снявшихся в ней трех руководителях пресс-служб грузинских ведомств.

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Пресс-секретарь министерства обороны Нино Толордава, администрации президента Эка Мишвеладзе и службы налогов Хатия Моисцрапишвили стали героинями предновогодней рубрики журнала, спонсором которой выступила российская компания. Публикацию с фотографиями женщина и продуктом разместили в журнале и на его странице в соцсети Facebook.

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Пользователи негативно отреагировали на статью. Из-за народного гнева ее пришлось удалить. Позднее женщины отметили, что не знали о рекламной стороне съемок, а также посчитали, что «Слобода» является украинской маркой, сообщает телеканал «360».

Однако редактор и основатель журнала Эка Хаперия заявила, что чиновницы прекрасно знали, что речь идет о рекламных съемках российского продукта.

Прокомментировал ситуацию и грузинский политолог Гела Васадзе. Он отметил, что похожие случае с рекламой российских товаров периодически случаются, а также выразил мнение, что это будет происходить до тех пор, пока между Россией и Грузией не будут решены некоторые проблемы.

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Также он отметил, что чиновницы, несмотря на заявления Хаперия, могли действительно не знать о назначении фотосессии, иначе сразу бы отказались, чтобы «не подставляться». Также он уверен, что никаких выговоров женщинам за это происшествие не будет.

7 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва настроена на конструктивное сотрудничество и развитие хороших отношений с Тбилиси при новом президенте Грузии Саломе Зурабишвили. Он напомнил, что России и Грузии удалось достичь определенных успехов, заключить ряд соглашений, когда Зурабишвили возглавляла министерство иностранных дел страны. Однако позднее они были разорваны Тбилиси, добавил глава российского МИД.

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