Реклама российского майонеза вызвала скандал в Грузии
Реклама российского майонеза «Слобода», снимки которого появились в журнале City, обернулась скандалом в Грузии,
Реклама российского майонеза «Слобода», снимки которого появились в журнале City, обернулась скандалом в Грузии,
Пользователи негативно отреагировали на статью.
Однако редактор и основатель журнала Эка Хаперия заявила, что чиновницы прекрасно знали, что речь идет о рекламных съемках российского продукта.
Прокомментировал ситуацию и грузинский политолог Гела Васадзе. Он отметил, что похожие случае с рекламой российских товаров периодически случаются, а также выразил мнение, что это будет происходить до тех пор, пока между Россией и Грузией не будут решены некоторые проблемы.
Также он отметил, что чиновницы, несмотря на заявления Хаперия, могли действительно не знать о назначении фотосессии, иначе сразу бы отказались, чтобы «не подставляться». Также он уверен, что никаких выговоров женщинам за это происшествие не будет.
7 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва настроена на конструктивное сотрудничество и развитие хороших отношений с Тбилиси при новом президенте Грузии Саломе Зурабишвили. Он напомнил, что России и Грузии удалось достичь определенных успехов, заключить ряд соглашений, когда Зурабишвили возглавляла министерство иностранных дел страны. Однако позднее они были разорваны Тбилиси, добавил глава российского МИД.