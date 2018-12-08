Шесть человек погибли при давке в итальянском ночном клубе

Пятеро несовершеннолетних — три девушки и два молодых человека, а также женщина погибли в результате давки, которая произошла в ночь на субботу в клубе города Коринальдо в провинции Анкона в Италии. Об этом сообщил телеканал Rai News со ссылкой на главу полицейского управления.

По его данным, погибшая женщина сопровождала свою дочь на концерт в ночном клубе. Как уточнил представитель полиции, в результате давки пострадали 35 человек, состояние 12 из них оценивается как серьезное, есть угроза для жизни.

Ранее газета Corriere della Sera сообщала о шести погибших и 120 пострадавших в результате инцидента, который произошел около 01:00 по местному времени (03:00 мск) в ночном клубе города Коринальдо, где выступал рэпер Сфера Эббаста. В клубе в момент ЧП находились порядка тысячи человек.