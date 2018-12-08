В Брюсселе произошли столкновения «желтых жилетов» с полицией

Первое столкновение манифестантов с полицией произошло на улице Монтуайе, близ брюссельских учреждений ЕС. Около 500 «желтых жилетов» двинулись по улице Луа в направлении площади Шумана, где сосредоточены главные институты Евросоюза, но были остановлены полицейскими.

Попытка обойти этот кордон успеха не принесла — все прилегающие улицы оказались перекрытыми.

Тогда группа манифестантов сумела преодолеть одно из полицейских заграждений, после чего произошло столкновение.

В полицейских полетели бутылки и другие предметы. В ответ был применен слезоточивый газ. Раздавались звуки петард.

В других кварталах манифестация продолжается. Группа участников акции блокирует автомобильный туннель улицы Трон.

Как сообщалось, 30 ноября манифестация «желтых жилетов» в Брюсселе, пытавшаяся достичь квартала правительственных учреждений, была остановлена полицией, произошли столкновения, последовали беспорядки. Следствие по итогам погромов продолжается.