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16:24 (мск), источник: Интерфакс

В Брюсселе произошли столкновения «желтых жилетов» с полицией

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU — Ситуация с протестной акцией «желтых жилетов» в Брюсселе обострилась, манифестанты пытались пройти в «нейтральную зону» — квартал правительственных учреждений в центре столицы, перекрытый силами правопорядка, более 100 участников акции (большинство еще до ее начала) задержаны.

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Первое столкновение манифестантов с полицией произошло на улице Монтуайе, близ брюссельских учреждений ЕС. Около 500 «желтых жилетов» двинулись по улице Луа в направлении площади Шумана, где сосредоточены главные институты Евросоюза, но были остановлены полицейскими.

Попытка обойти этот кордон успеха не принесла — все прилегающие улицы оказались перекрытыми.

Тогда группа манифестантов сумела преодолеть одно из полицейских заграждений, после чего произошло столкновение.
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В полицейских полетели бутылки и другие предметы. В ответ был применен слезоточивый газ. Раздавались звуки петард.

В других кварталах манифестация продолжается. Группа участников акции блокирует автомобильный туннель улицы Трон.

Как сообщалось, 30 ноября манифестация «желтых жилетов» в Брюсселе, пытавшаяся достичь квартала правительственных учреждений, была остановлена полицией, произошли столкновения, последовали беспорядки. Следствие по итогам погромов продолжается.

Бельгийские «желтые жилеты» подхватили акцию французских «желтых жилетов», протестующих против повышения цен на топливо уже несколько недель.

Читайте также: В Париже в день манифестации «желтых жилетов» задержали 481 человека

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