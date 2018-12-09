Число задержанных в Париже достигло 1550

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Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер сообщил, что число задержанных в ходе субботней манифестации в Париже превысило 1550 человек. Об этом министр заявил, общаясь на Елисейских полях с представителями подразделений, задействованных в мерах по наведению порядка в ходе манифестаций «желтых жилетов».

Число задержанных стало своего рода рекордом для Парижа и превысило в настоящий момент 1550 человек. Никогда еще в Париже не задерживалось силами правопорядка столько людей.

Всего часом ранее, выступая в оперативном штабе МВД, он сообщил, что по всей стране было задержано 1385 человек, но отметил, что это число неизбежно возрастет в самое ближайшее время.

Глава МВД Франции подчеркнул, что такого результата при подавлении беспорядков удалось достичь «благодаря более гибкой структуре использовавшихся сил полиции и жандармерии», а также благодаря «командованию, которое было приближено к происходящему на местах», и «новым правилам действий, которые сотрудники подразделений эффективно реализовали». Министр также отметил, что полиция и жандармерия сумели успешно действовать при поддержке бронированной техники, «которая давно уже не использовалась во французской столице». Указание по изменению стратегии и тактики действий дал на этой неделе президент Франции Эмманюэль Макрон после того, как манифестация «желтых жилетов» 1 декабря в Париже привела к большому числу раненых и крупным погромам на Елисейских полях.