Число задержанных в Париже достигло 1550
ПАРИЖ, 9 декабря. /ТАСС/ — Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер признал, что 8 декабря стало «трудным и напряженным» днем.
ПАРИЖ, 9 декабря. /ТАСС/ — Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер признал, что 8 декабря стало «трудным и напряженным» днем.
Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер сообщил, что число задержанных в ходе субботней манифестации в Париже превысило 1550 человек. Об этом министр заявил, общаясь на Елисейских полях с представителями подразделений, задействованных в мерах по наведению порядка в ходе манифестаций «желтых жилетов».
Число задержанных стало своего рода рекордом для Парижа и превысило в настоящий момент 1550 человек. Никогда еще в Париже не задерживалось силами правопорядка столько людей.
Всего часом ранее, выступая в оперативном штабе МВД, он сообщил, что по всей стране было задержано 1385 человек, но отметил, что это число неизбежно возрастет в самое ближайшее время.
Глава МВД Франции подчеркнул, что такого результата при подавлении беспорядков удалось достичь «благодаря более гибкой структуре использовавшихся сил полиции и жандармерии», а также благодаря «командованию, которое было приближено к происходящему на местах», и «новым правилам действий, которые сотрудники подразделений эффективно реализовали». Министр также отметил, что полиция и жандармерия сумели успешно действовать при поддержке бронированной техники, «которая давно уже не использовалась во французской столице». Указание по изменению стратегии и тактики действий дал на этой неделе президент Франции Эмманюэль Макрон после того, как манифестация «желтых жилетов» 1 декабря в Париже привела к большому числу раненых и крупным погромам на Елисейских полях.
Министр признал, что 8 декабря «стало трудным и напряженным днем, было много инцидентов в стране и в Париже». «Но в то же время отмечено значительно меньшее число пострадавших и меньше насилия», — уточнил министр.