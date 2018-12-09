В Челябинске пьяная школьница на Mercedes сбила полицейского
15-летняя жительница Челябинска сбила полицейского. Следствие установило, что девушка вела машину в нетрезвом виде, сообщает
15-летняя жительница Челябинска сбила полицейского. Следствие установило, что девушка вела машину в нетрезвом виде, сообщает
Школьница находилась за рулем автомобиля Mercedes Benz. Она врезалась в припаркованную машину Lifan, после чего сбила полицейского и дорожный знак. Возбуждены дела о нахождении несовершеннолетнего в состоянии алкогольного опьянения, а также о применении насилия к представителю власти.
В ведомстве сообщили, что полицейские пытались скрыть произошедшее. В этом подозревают высокопоставленного сотрудника из числа руководства городского полка ДПС.
МВД проводит служебную проверку, на время которой полицейский отстранен от исполнения служебных обязанностей.