В Челябинске пьяная школьница на Mercedes сбила полицейского

Школьница находилась за рулем автомобиля Mercedes Benz. Она врезалась в припаркованную машину Lifan, после чего сбила полицейского и дорожный знак. Возбуждены дела о нахождении несовершеннолетнего в состоянии алкогольного опьянения, а также о применении насилия к представителю власти.