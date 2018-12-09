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01:24 (мск), источник: Lenta.Ru

В Челябинске пьяная школьница на Mercedes сбила полицейского

15-летняя жительница Челябинска сбила полицейского. Следствие установило, что девушка вела машину в нетрезвом виде, сообщает пресс-служба МВД по региону.

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Школьница находилась за рулем автомобиля Mercedes Benz. Она врезалась в припаркованную машину Lifan, после чего сбила полицейского и дорожный знак. Возбуждены дела о нахождении несовершеннолетнего в состоянии алкогольного опьянения, а также о применении насилия к представителю власти.

В ведомстве сообщили, что полицейские пытались скрыть произошедшее. В этом подозревают высокопоставленного сотрудника из числа руководства городского полка ДПС.

МВД проводит служебную проверку, на время которой полицейский отстранен от исполнения служебных обязанностей.

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