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02:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Обнаружен главный рассадник коррупции в России

В 2018 году больше всего дел о коррупции было возбуждено против сотрудников МВД. Об этом рассказала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, передает «Интерфакс».

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К уголовной ответственности были привлечены 790 служащих из органов внутренних дел. На втором месте по числу коррупционных преступлений находятся депутаты, 502 человека из которых попали под следствие. Меньше всего нарушали закон сотрудники налоговой службы, фигурантами дел о взятках стали 18 налоговиков.

Лидером по количеству преступлений коррупционной направленности стала Челябинская область, там возбуждено 639 соответствующих дел.

За ней следует республика Татарстан, где ведется 459 производств, и Москва с 421 делом. Всего с начала 2018 года было зафиксировано 25 тысяч правонарушений, связанных с подкупом и взятками, что на 0,6 процента больше, чем в прошлом году.

9 декабря отмечается международный день борьбы с коррупцией. В этот день в 2003 году в Мексике была подписана Конвенция ООН против коррупции.

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