В ходе протестов во Франции задержали более 1700 человек

Больше всего задержаний произвела полиция Парижа, где в отделения были доставлены 1150 человек, из которых 619 остаются под стражей. Отмечается, что у многих задержанных было найдено оружие. Большинство арестованных подозреваются в «заговоре с целью совершения насилия» или «подстрекательстве к совершению преступления».
Протесты так называемого движения «желтых жилетов» продолжаются во Франции уже почти месяц и сопровождаются массовыми задержаниями и столкновениями с полицией.
Изначально протестующие требовали отменить повышение цен на топливо, но позже их требования расширились. Теперь они выступают против увеличения налогов и дороговизны жизни.
В субботу, 8 декабря, протесты продолжились в Париже, Лилле, Лионе, Марселе, Нанте, Тулузе и других городах. В целом по стране в акциях приняли участие примерно 125 000 человек, подсчитало МВД. В ходе беспорядков в Париже пострадали как минимум 135 человек, в том числе и сотрудники правоохранительных органов.