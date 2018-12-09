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14:06 (мск), источник: Ведомости

В ходе протестов во Франции задержали более 1700 человек

На субботних акциях «желтых жилетов» во Франции задержали 1726 человек, сообщил в воскресенье министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер. По уточненной информации МВД, которую приводит телеканал BFM TV, как минимум 1220 человек арестованы.

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Больше всего задержаний произвела полиция Парижа, где в отделения были доставлены 1150 человек, из которых 619 остаются под стражей. Отмечается, что у многих задержанных было найдено оружие. Большинство арестованных подозреваются в «заговоре с целью совершения насилия» или «подстрекательстве к совершению преступления».

Протесты так называемого движения «желтых жилетов» продолжаются во Франции уже почти месяц и сопровождаются массовыми задержаниями и столкновениями с полицией.

Изначально протестующие требовали отменить повышение цен на топливо, но позже их требования расширились. Теперь они выступают против увеличения налогов и дороговизны жизни.

В субботу, 8 декабря, протесты продолжились в Париже, Лилле, Лионе, Марселе, Нанте, Тулузе и других городах. В целом по стране в акциях приняли участие примерно 125 000 человек, подсчитало МВД. В ходе беспорядков в Париже пострадали как минимум 135 человек, в том числе и сотрудники правоохранительных органов.

Следите за развитием темы «Желтые жилеты против Макрона.»
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