Самолет «Белавиа» совершил жесткую посадку в киевском аэропорту «Борисполь»

«В международном аэропорту “Борисполь” произошла авария самолета через жесткую посадку (…) В результате аварии полосу закрыли для полетов», — говорится на странице в фейсбуке в ночь на понедельник со ссылкой на очевидцев.

В сообщении уточняется, что из-за аварии и перегрузки других посадочных полос аэропорт часть рейсов отправляет в Харьков и Одессу.

Также сообщается, что некоторые самолеты садятся в «Борисполе», но для того чтобы снять нагрузку, больше самолетов отправляют в другие аэропорты.

Ранее международный аэропорт «Борисполь» предупредил о возможных изменениях времени вылетов и прибытии в связи со сложными погодными условиями.

«В связи с осложненными погодными условиями (туман) и возможным переносом времени вылета и прибытия вашего рейса просим проверять расписание полетов», — уточняется в сообщении.