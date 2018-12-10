Самолет «Белавиа» совершил жесткую посадку в киевском аэропорту «Борисполь»
Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU — Самолет авиакомпании «Белавиа» совершил жесткую посадку и выкатился за пределы
Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU — Самолет авиакомпании «Белавиа» совершил жесткую посадку и выкатился за пределы
«В международном аэропорту “Борисполь” произошла авария самолета через жесткую посадку (…) В результате аварии полосу закрыли для полетов», — говорится на странице в фейсбуке в ночь на понедельник со ссылкой на очевидцев.
В сообщении уточняется, что
Также сообщается, что некоторые самолеты садятся в «Борисполе», но для того чтобы снять нагрузку, больше самолетов отправляют в другие аэропорты.
Ранее международный аэропорт «Борисполь» предупредил о возможных изменениях времени вылетов и прибытии в связи со сложными погодными условиями.
«В связи с осложненными погодными условиями (туман) и возможным переносом времени вылета и прибытия вашего рейса просим проверять расписание полетов», — уточняется в сообщении.
Также отмечалось, что аэропорт «Борисполь» работает в режиме ограниченной видимости.