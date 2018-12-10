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07:02 (мск), источник: ТАСС

В Иркутской области экс-милиционер приговорен к пожизненному заключению за 60 убийств

ИРКУТСК, 10 декабря. /ТАСС/. Иркутский областной суд приговорил к пожизненному заключению экс-милиционера из Ангарска Михаила Попкова, признанного виновным в 60 убийствах, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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«По совокупности преступлений путем сложения наказаний окончательно назначить Попкову Михаилу Викторовичу наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима», — сказал, оглашая приговор, судья Алексей Жигаев.

Попков решением суда также лишен звания младшего лейтенанта милиции.

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