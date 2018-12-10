В Иркутской области экс-милиционер приговорен к пожизненному заключению за 60 убийств
ИРКУТСК, 10 декабря. /ТАСС/. Иркутский областной суд приговорил к пожизненному заключению
ИРКУТСК, 10 декабря. /ТАСС/. Иркутский областной суд приговорил к пожизненному заключению
«По совокупности преступлений путем сложения наказаний окончательно назначить Попкову Михаилу Викторовичу наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима», — сказал, оглашая приговор, судья Алексей Жигаев.
Попков решением суда также лишен звания младшего лейтенанта милиции.
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