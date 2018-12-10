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14:02 (мск), источник: Интерфакс

ФАС возбудила дело после обращения ФСБ о завышении цен в закупках Росгвардии

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU — В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) «Интерфаксу» подтвердили факт обращения ФСБ относительно возможных нарушений закона о Гособоронзаказе при снабжении продовольствием войск Национальной гвардии.

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Источник: AFP 2018

«Обращение ФСБ поступило в ФАС под грифом “Для служебного пользования”, поэтому пресс-служба ФАС не может предоставить комментарии по этому вопросу», — заявили в пресс-службе ведомства в ответ на вопрос «Интерфакса».

Ранее в понедельник медиахолдинг «РБК» со ссылкой на свои источники сообщил, что в ноябре этого года ФАС, после обращения ФСБ, возбудила дело о наличии признаков нарушения законодательства о государственном оборонном заказе при поставке продуктов Росгвардии мясокомбинатом «Дружба народов».

«Из текста обращения ФСБ следует, что единственный поставщик и его подрядчики «незаконно завысили цену на продукцию, фактически выступив в качестве торгового посредника», — говорится в публикации.
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В материале отмечается, что по данным ФСБ, с 2017 года до начала 2018-го сосиски и сардельки в подразделения Росгвардии поставлял мясокомбинат «Гатчинский», в частности, килограмм сосисок поставлялся по цене 215,9 руб., а сарделек — 197,73 руб.

«Через три недели после выхода в декабре 2017 года постановления правительства о назначении единственным поставщиком продовольствия для Росгвардии “Дружбы народов” эта компания заключила с Московским центром материально-технического обеспечения Росгвардии государственный договор на поставку продовольственных товаров в рамках гособоронзаказа (ГОЗ № 56) на сумму почти 446 млн руб., сообщил в ФАС полковник Вертей», — говорится в публикации.

По данным «РБК», среди прочего в рамках этого контракта была предусмотрена поставка Росгвардии 20 тонн сосисок и 20 т сарделек. «Чтобы поставить их, «Дружба народов» заключила контракт на закупку с Мелеузовским мясокомбинатом, который, в свою очередь, покупал продукцию у прежнего поставщика Росгвардии — мясокомбината «Гатчинский», — говорится в материале.

В нем отмечется, что Мелеузовский мясокомбинат поставлял «Дружбе народов» сосиски по цене 260 руб. за килограмм, а сардельки — по 270 руб. (в эту стоимость входили также затраты на доставку товара грузополучателю). «Дружба народов» брала с Росгвардии за эти же сосиски и сардельки уже по 350 руб. за килограмм, уточняется в обращении ФСБ", — сообщал «РБК».

«Интерфакс» пока не располагает комментарием представителей Росгвардии по этой ситуации.

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Согласно базе данных СПАРК, мясокомбинат «Дружба народов» зарегистрирован в Красногвардейском районе Крыма. В качестве основного вида деятельности указано производство продукции из мяса животных и птицы. Уставной капитал, по данным на май 2015 года, составляет немногим менее 165 млн рублей.

Среди контрагентов числится Росгвардия и 23 ее отраслевых и территориальных подразделений.

Расследование ФБК

В августе оппозиционер Алексей Навальный опубликовал на своем сайте материал, в котором говорится, что Росгвардия закупает продукты по завышенным ценам. В нем также утверждается, что стоимость закупок увеличилась после того, как единственным поставщиком для ведомства назначили компанию из Крыма.

В Росгвардии эти обвинения назвали ложными, а глава ведомства Виктор Золотов вызвал Навального на дуэль.

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