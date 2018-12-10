В Париже судят погромщиков

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Прокурор Парижа Реми Эйтц сегодня объявил о задержании 14-го подозреваемого в разгроме и грабеже музея Триумфальной арки во время манифестаций «желтых жилетов» 1 декабря. С подробностями — корреспондент «Ъ» во Франции Алексей Тарханов.

Грабеж музея Триумфальной арки на площади Звезды, открывающей вход на Елисейские Поля, произошел практически в прямом эфире. Когда 1 декабря на площади шли столкновения с полицией, которые снимали многочисленные камеры, группа погромщиков взломала обитые бронзой двери и ворвалась внутрь.

Телезрители увидели, как вандалы вскрывают болгаркой витрины с экспонатами и замки на дверях сувенирного магазина, кувалдами крушат знаменитые скульптуры Франсуа Рюда (пусть не оригиналы, но ценные гипсовые отливки XIX века), архитектурные макеты 1930-х годов. Президент Центра национальных памятников Филипп Белавал оценил разрушения в €1 млн и констатировал, что некоторые предметы утрачены безвозвратно.

Кадры погрома в музее Триумфальной арки стали символом актов вандализма, происходивших в Париже в последние дни. Президент Эмманюэль Макрон, находившийся 1 декабря в Аргентине, обратил на это особое внимание. «Не может быть оправданий атакам на силы правопорядка, грабежам магазинов, угрозам в адрес прохожих и журналистов, осквернению Триумфальной арки. Виновные в этом не хотят перемен, не хотят никаких улучшений, они хотят лишь хаоса. Они будут найдены и предстанут перед судом за совершенные ими акты насилия», — пообещал он. Вернувшись наутро в Париж, президент первым делом отправился к Триумфальной арке и Могиле неизвестного солдата.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/B4UywRiGW4U?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Уголовное дело завели на прошлой неделе, вскоре последовали и первые судебные заседания.

14 человек — 13 взрослых и один подросток — идентифицированы и задержаны. Им предъявлены обвинения в «грабеже с отягчающими обстоятельствами» и «разрушении памятника, совершенном группой лиц».

Трое из них находятся в предварительном заключении, остальных отпустили в ожидании суда. Поиски других потенциальных преступников продолжаются.

Как рассказывает газета Le Parisien, еще двое были задержаны во время дорожного контроля автомобиля. Обитатели пригорода Бонди в департаменте Сена-Сен-Дени (одному 21 год, другому — 22) разжились коллекцией юбилейных медалей, выставленных в музее Триумфальной арки. Как они ни оправдывались, что купили их у неустановленного лица — просто из любви к истории родного края, их приговорили к внушительным штрафам.

Владельцы разграбленных магазинов пытаются найти преступников с помощью сайтов частных продаж, где всплывают украденные вещи.

Например, в окрестностях Триумфальной арки 1 декабря опустошили фирменный магазин мотоциклов. Некоторые участники погрома, решившие блеснуть в соцсетях фирменными шлемами и куртками, опознаны и задержаны. Также ведется работа по идентификации и наказанию участников беспорядков 8 декабря.