В Париже судят погромщиков

Прокурор Парижа Реми Эйтц сегодня объявил о задержании 14-го подозреваемого в разгроме и грабеже музея Триумфальной арки во время манифестаций «желтых жилетов» 1 декабря. С подробностями — корреспондент «Ъ» во Франции Алексей Тарханов.
Грабеж музея Триумфальной арки на площади Звезды, открывающей вход на Елисейские Поля, произошел практически в прямом эфире. Когда 1 декабря на площади шли столкновения с полицией, которые снимали многочисленные камеры, группа погромщиков взломала обитые бронзой двери и ворвалась внутрь.
Телезрители увидели, как вандалы вскрывают болгаркой витрины с экспонатами и замки на дверях сувенирного магазина, кувалдами крушат знаменитые скульптуры Франсуа Рюда (пусть не оригиналы, но ценные гипсовые отливки XIX века), архитектурные макеты 1930-х годов. Президент Центра национальных памятников Филипп Белавал оценил разрушения в €1 млн и констатировал, что некоторые предметы утрачены безвозвратно.
Кадры погрома в музее Триумфальной арки стали символом актов вандализма, происходивших в Париже в последние дни. Президент Эмманюэль Макрон, находившийся 1 декабря в Аргентине, обратил на это особое внимание. «Не может быть оправданий атакам на силы правопорядка, грабежам магазинов, угрозам в адрес прохожих и журналистов, осквернению Триумфальной арки. Виновные в этом не хотят перемен, не хотят никаких улучшений, они хотят лишь хаоса. Они будут найдены и предстанут перед судом за совершенные ими акты насилия», — пообещал он. Вернувшись наутро в Париж, президент первым делом отправился к Триумфальной арке и Могиле неизвестного солдата.
Уголовное дело завели на прошлой неделе, вскоре последовали и первые судебные заседания.
14 человек — 13 взрослых и один подросток — идентифицированы и задержаны. Им предъявлены обвинения в «грабеже с отягчающими обстоятельствами» и «разрушении памятника, совершенном группой лиц».
Трое из них находятся в предварительном заключении, остальных отпустили в ожидании суда. Поиски других потенциальных преступников продолжаются.
Как рассказывает газета Le Parisien, еще двое были задержаны во время дорожного контроля автомобиля. Обитатели пригорода Бонди в департаменте Сена-Сен-Дени (одному 21 год, другому — 22) разжились коллекцией юбилейных медалей, выставленных в музее Триумфальной арки. Как они ни оправдывались, что купили их у неустановленного лица — просто из любви к истории родного края, их приговорили к внушительным штрафам.
Владельцы разграбленных магазинов пытаются найти преступников с помощью сайтов частных продаж, где всплывают украденные вещи.
Например, в окрестностях Триумфальной арки 1 декабря опустошили фирменный магазин мотоциклов. Некоторые участники погрома, решившие блеснуть в соцсетях фирменными шлемами и куртками, опознаны и задержаны. Также ведется работа по идентификации и наказанию участников беспорядков 8 декабря.
Представители парижской мэрии вновь оценивают урон, который понес город. Он может быть большим, чем неделю назад. По словам первого заместителя мэра Эмманюэля Грегуара, на этот раз беспорядки распространились и на другие районы. В этой ситуации парижане впервые стали сами давать отпор погромщикам. Владелец ювелирной лавки, куда пытались ворваться грабители, встретил их резиновыми пулями и обратил в бегство.