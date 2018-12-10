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15:50 (мск), источник: Lenta.Ru

В Австралии объявили в розыск дерзких похитителей чеснока

В австралийском городе Кокату, штат Виктория, разыскивают злоумышленников, которые похитили чеснок на сумму 15 тысяч австралийских долларов (718 тысяч рублей). Об этом пишет ABC News.

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Источник: jackmac34/СС0

Неизвестные воры выкопали 400 килограммов луковиц, когда до сбора урожая оставалась всего неделя. «Накануне вечером хозяйка фермы услышала собачий лай и выглянула, но ничего не заметила, — рассказывает офицер полиции Кэролин Хилл (Carolyn Hill). — На следующий день она обходила ферму и увидела, что ночью кто-то собрал весь чеснок».

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В полиции сомневаются, что преступление удастся раскрыть без содействия общественности. Хилл призывает бдительных граждан сообщать о людях с большим количеством чеснока, но признает, что луковичное растение могло быть утеряно. «Другой вариант, что луковицы уже снова посадили», — говорит она.

Пострадавшая не намерена сдаваться и обещает в следующем году сажать чеснок с удвоенной энергией. «Несмотря на такое разочарование, я не оставлю мечту стать успешным фермером», — заявила она. В знак поддержки другая ферма, где разводят чеснок, предложила ей семена бесплатно.

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