В Австралии объявили в розыск дерзких похитителей чеснока

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Неизвестные воры выкопали 400 килограммов луковиц, когда до сбора урожая оставалась всего неделя. «Накануне вечером хозяйка фермы услышала собачий лай и выглянула, но ничего не заметила, — рассказывает офицер полиции Кэролин Хилл (Carolyn Hill). — На следующий день она обходила ферму и увидела, что ночью кто-то собрал весь чеснок».

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В полиции сомневаются, что преступление удастся раскрыть без содействия общественности. Хилл призывает бдительных граждан сообщать о людях с большим количеством чеснока, но признает, что луковичное растение могло быть утеряно. «Другой вариант, что луковицы уже снова посадили», — говорит она.