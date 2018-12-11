СБУ выпустила брошюры об «опасности» Украинской православной церкви

Серию специальных брошюр снабдили QR-кодами (англ. quick response code — код быстрого реагирования, считывается при помощи смартфонов), чтобы любой желающий мог получить доступ к «контролируемой информации о соответствующих фактах российской преступной деятельности, как обнаруженных СБ Украины, так и собранных общественными активистами».

«Целенаправленные инспирации российскими спецслужбами межконфессиональных конфликтов в Украине в сочетании с провокациями прямого террористического действия могут стать поводом для открытого военного вторжения вооруженных сил РФ в нашу страну», — так пояснил глава СБУ Василий Грицак необходимость распространения подобной информации.

Новость В Украинской православной церкви произошел раскол

Ранее СБУ открыла уголовное производство по статьям «госизмена» и «разжигание розни», допросив в рамках этого производства священников УПЦ. В Ровенской области десятки клириков были вызваны на допрос в региональное отделение Службы безопасности. Обыски в рамках уголовного дела были проведены и в других епархиях.

Украинская православная церковь (Московского патриархата) с самого начала отказалась от участия Объединительном соборе, цель которого — создание украинской церкви, независимой от Московского патриархата, которой, как предполагалось, Константинополь вручит томос об автокефалии. 7 декабря Синод УПЦ заявил, что константинопольский патриарх Варфоломей не имеет права созывать на Украине какие-либо собрания и что решения, принятые этим «собором», не будут иметь никакой канонической и юридической силы.