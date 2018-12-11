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11:57 (мск), источник: ТАСС

Золотов подал иск к Навальному на 1 млн рублей о защите чести

Адвокат главы Росгвардии отметил, что он и его доверитель надеются на подробный рассказ блогера об основаниях его высказываний.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к блогеру Алексею Навальному с требованием взыскать с него 1 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил адвокат Шота Горгадзе, представляющий интересы Золотова, отметив, что в случае присуждения судом денег они будут направлены в один из детских домов.

«Сегодня мы подали в Люблинский суд Москвы иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к Алексею Навальному», — сказал он.

Адвокат пояснил, что в исковом заявлении Золотов просит признать распространенные Навальным сведения порочащими его и несоответствующими действительности. «В частности, речь идет о сведениях о недвижимости и руководстве, которое, по его словам, объедает своих сотрудников», — пояснил Горгадзе.

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