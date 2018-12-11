В России закроют старейшую колонию для смертников «Черный беркут»

Источник: Федеральная служба исполнения наказаний

ИК-56 — самая первая колония для пожизненно осужденных, созданная во времена СССР в городе Ивдель, — готовится к закрытию, сообщает ТАСС со ссылкой на ФСИН. В «Черном беркуте» сидели серийные убийцы и насильники, организатор теракта на Черкизовском рынке и многие другие преступники, оставившие кровавый след в истории России. Колония стоит на скале, поэтому заключенные не могли сбежать оттуда, сделав подкоп. Теперь постройки износились, а заключенных стало меньше. Оставшихся сидельцев уже развезли по другим пенитенциарным учреждениям.

ИК-56, основанная в 1935 году, первоначально относилась к системе Ивдельских лагерей ГУЛАГа, заключенные ИК-56 заготавливали древесину. С 1983 года колония стала первой и последней, где сидели люди, которым расстрел заменили содержанием в особых условиях сроком до 25 лет. Из колонии нельзя было сбежать благодаря расположению на скале, но с вышек тем не менее наблюдали вооруженные часовые.

В «Черном беркуте» могли одновременно отбывать срок 374 человека. Однако в последние годы колония начала пустеть: 1 января 2017-го в ней содержались 97 пожизненников и более 120 заключенных, которым вместо казни назначили различные сроки. Последних перевели в колонии в Алтайского края — летом 2018 года уральскую тюрьму покинул последний «смертник».

После закрытия колонии оставшихся заключенных переведут в ИК-6 особого режима в Хабаровском крае. Она называется «Снежинка». Как сообщила ФСИН, условия содержания там «соответствуют европейским стандартам». Этапировать пожизненно осужденных в другие колонии стали с сентября 2017 года.

На волю за последние два года из «Черного беркута» вышли 27 заключенных. ФСИН предложила закрыть учреждение из-за стопроцентного износа деревянных построек, а также из-за того, что там уже почти никто не сидит. Когда ИК-56 ликвидируют, в России останется шесть колоний, в которых люди отбывают пожизненное наказание.