Российский военный задержан в Армении по подозрению в убийстве женщины
Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU — Военнослужащий российской военной базы в Гюмри задержан по подозрению в убийстве местной жительницы, сообщили «Интерфаксу» в
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Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU — Военнослужащий российской военной базы в Гюмри задержан по подозрению в убийстве местной жительницы, сообщили «Интерфаксу» в
От других комментариев в ведомстве отказались.
Как сообщали местные СМИ, по факту убийства 3 декабря в городе Гюмри 57-летней