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15:58 (мск), источник: Интерфакс

Российский военный задержан в Армении по подозрению в убийстве женщины

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU — Военнослужащий российской военной базы в Гюмри задержан по подозрению в убийстве местной жительницы, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Генеральной прокуратуры Армении.

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Источник: AP 2018

От других комментариев в ведомстве отказались.

Как сообщали местные СМИ, по факту убийства 3 декабря в городе Гюмри 57-летней женщины-дворника было возбуждено уголовное дело. Женщина умерла от побоев.

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