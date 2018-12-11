В Ростове-на-Дону экс-офицера Черноморского флота приговорили к 14 годам за госизмену

Ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, он разжалован. Леонида Пархоменко не признал свою вину, его защита намерена обжаловать приговор.
По словам
Как ранее писал «Ъ», Леонид Пархоменко был задержан в Севастополе сотрудниками ФСБ России 22 ноября 2016 года по подозрению в совершении преступления по ст. 275 УК РФ. Позднее ему было предъявлено соответствующее обвинение. С момента задержания офицер отрицал свою причастность к преступлению, находясь в СИЗО Лефортово, он даже объявлял голодовку, чтобы следователь не влиял на его семью.
Олег Горяев,