В Ростове-на-Дону экс-офицера Черноморского флота приговорили к 14 годам за госизмену

Ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, он разжалован. Леонида Пархоменко не признал свою вину, его защита намерена обжаловать приговор.

По словам пресс-секретаря СКОВС Алены Катькало, процесс по делу Леонида Пархоменко проходил в закрытом режиме, поскольку касался вопросов государственной тайны. Его дело носило гриф секретности. Согласно версии следствия, капитан второго ранга Пархоменко во время службы по контракту в период с 2003 по 2005 год, находясь в должности помощника начальника группы войсковой части Черноморского флота, был завербован украинскими спецслужбами и передавал им государственные сведения.

Как ранее писал «Ъ», Леонид Пархоменко был задержан в Севастополе сотрудниками ФСБ России 22 ноября 2016 года по подозрению в совершении преступления по ст. 275 УК РФ. Позднее ему было предъявлено соответствующее обвинение. С момента задержания офицер отрицал свою причастность к преступлению, находясь в СИЗО Лефортово, он даже объявлял голодовку, чтобы следователь не влиял на его семью.