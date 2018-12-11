Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Италия выступила против России: Конте сделал заявление
Гаишник из Сибири полвека хранил зажигалку от Шарля де Голля
Статины могут принести больше вреда, чем пользы
Зрителей молодежного конкурса возмутил танец девушки на шесте
5 секретов, как сделать дешевую кухню дорогой
Мальчик с ягуарамиИстория Тьяго, умеющего жить с хищниками
Стас Костюшкин умилил соцсети семейным снимком
Рак не помешал американке родить здоровых близнецов
Дана Борисова показала своих женихов из «Давай поженимся!»
Беременная Бортич в фильме «Полицейский с Рублевки»: первое фото
Тренер Макгрегора пригрозил от него отказаться
Черышев вошел в заявку «Валенсии» на матч с «Манчестер Юнайтед»
Врач: чувство голода перед сном может быть сигналом
Фрукт, предотвращающий инфаркт, варикоз и ОРВИ
В Антарктиде нашли рукотворные развалины (фото)
Раскрыта новая схема обмана клиентов «Сбербанка»
Забудьте это немедленно: шесть пережитков ремонта 90-х
Названы главные страхи арендаторов жилья
Фоторепортажи
11Вся жизнь — тюрьма: почему корейцы мечтают попасть в заключение
18Погромы в Париже
18:47 (мск), источник: Коммерсантъ

В Ростове-на-Дону экс-офицера Черноморского флота приговорили к 14 годам за госизмену

Северо-Кавказский окружной военный суд (СКОВС) признал вину капитана второго ранга запаса 59-летнего Леонида Пархоменко в государственной измене (ст. 275 УК РФ).

Наверх

Ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, он разжалован. Леонида Пархоменко не признал свою вину, его защита намерена обжаловать приговор.

По словам пресс-секретаря СКОВС Алены Катькало, процесс по делу Леонида Пархоменко проходил в закрытом режиме, поскольку касался вопросов государственной тайны. Его дело носило гриф секретности. Согласно версии следствия, капитан второго ранга Пархоменко во время службы по контракту в период с 2003 по 2005 год, находясь в должности помощника начальника группы войсковой части Черноморского флота, был завербован украинскими спецслужбами и передавал им государственные сведения.

Как ранее писал «Ъ», Леонид Пархоменко был задержан в Севастополе сотрудниками ФСБ России 22 ноября 2016 года по подозрению в совершении преступления по ст. 275 УК РФ. Позднее ему было предъявлено соответствующее обвинение. С момента задержания офицер отрицал свою причастность к преступлению, находясь в СИЗО Лефортово, он даже объявлял голодовку, чтобы следователь не влиял на его семью.

Олег Горяев, Ростов-на-Дону

 Путин не смог стать человеком года
Бизнесмены рассказали, за что дают взятки
Путин допустил внесение изменений в закон о митингах и шествиях
Прах Людмилы Алексеевой будет захоронен в США
Тереза Мэй не может выйти из машины в Берлине (видео)
В Ивановской области выпал черный снег
Захарова прокомментировала ремонт дачи за счет телешоу
Члены СПЧ рассказали Путину о нарушении прав россиян за рубежом
Названа самая прослушиваемая песня XX века
Спорт
Чемпионат России по футболу взял паузу Промежуточные итоги осенней части Российской премьер-лиги (РПЛ)
Hi-Tech
Огромное царство: под землей обнаружена неизвестная жизнь Общая углеродная масса этой новой биоты составляет от 15 до 23 гигатонн.
Авто
Дорожные камеры начнут фиксировать еще один параметр Камеры на дорогах Москвы в конце декабря начнут автоматически определять марки машин
Кино
Петросян пришел на «Голубой огонек» с Бузовой Певица и звезда «Дома 2» проанонсировала «необычную коллаборацию» с 73-летним юмористом
Недвижимость
Названы курорты с самым дешевым жильем на новогодние праздники
Эта крошечная мебель поражает воображение. Ее делают в Туркмении
Названы главные страхи арендаторов жилья
Стала известна стоимость аренды квартиры в Москве на Новый год
Дети
Плющенко и Рудковская готовятся к рождению дочки Супруга спортсмена ранее тоже говорила, что хотела бы родить еще одного ребенка.
Леди
В моду вошел свитер-«попкорн» Казалось бы, чего можно нового придумать в теме свитеров? Дизайнеры и тут смогли нас удивить!
Все о ремонте
Квартира-лес: уютный интерьер в современном стиле
7 признаков плохого ремонта
Как сделать дизайнерский ремонт, если бюджет маленький
Как хранят вещи скандинавы: 7 дизайн-хаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь