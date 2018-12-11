Развелся на отставку

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Министерство внутренних дел (МВД) покидает руководитель одного из ключевых подразделений ведомства — Главного управления по противодействию экстремизму — генерал-майор полиции Тимур Валиулин. По данным источников «Ъ», это связано с тем, что в 2012 году господин Валиулин не указал в декларации проданную им примерно в то же время квартиру в Болгарии. Этот факт стал известен после бракоразводного процесса генерала, когда бывшие супруги начали вести имущественные тяжбы.

Как рассказали «Ъ» источники в полицейском ведомстве, генерал-майор полиции Тимур Валиулин уже около двух недель не ходит на службу и не подписывает документов. По неподтвержденным данным, он перенес острый сердечный приступ и находится на больничном.

Информированные собеседники «Ъ» утверждают, что указ президента РФ об освобождении господина Валиулина с должности начальника ГУПЭ пока не подписан, однако, по их данным, в документе будет указана причина «в связи с утратой доверия».

По словам источников, знакомых с ситуацией, основной причиной этого кадрового решения стала история с декларацией господина Валиулина о доходах и имуществе за 2011 год. В ней, по некоторым данным, тогда еще руководитель столичного центра «Э» (борьба с экстремизмом) сотрудник МУРа Валиулин не указал наличие у него недвижимости — двух апартаментов и гаража — в Болгарии. Это имущество, говорят собеседники «Ъ», было приобретено им в период до 2010 года, а в 2012 году господин Валиулин его продал.

Об истории с декларацией, по данным источников, знакомых с ситуацией, стало известно после развода Тимура Валиулина с женой Галиной Михеевой, работающей в ГУ МВД по Москве.

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Отметим, в базе столичных судов можно найти документы, свидетельствующие, что брак был расторгнут мировым судом весной этого года, после чего между бывшими супругами начались имущественные тяжбы (их материалы закрыты.— «Ъ»). Именно на их фоне, говорят собеседники «Ъ», госпожа Михеева якобы решила проинформировать руководство МВД об истории с декларацией. В результате материалам решили дать ход, даже несмотря на то, что для подобных нарушений ст. 193 Трудового кодекса РФ (взыскания за нарушение ограничений и запретов, связанных с противодействием коррупции) предусматривает своего рода «срок давности» в три года.

До перехода в ГУПЭ МВД генерал-майор полиции Тимур Валиулин сделал весьма впечатляющую карьеру в столичной полиции.

Под его руководством, в частности, расследовалось громкое дело о теракте на Черкизовском рынке Москвы, он разгромил нескольких крупных националистических группировок, на счету которых были десятки убийств и взрывов. Наконец, Тимур Валиулин в 2008 году при поддержке спецназовцев и вертолетов разогнал знаменитую воровскую сходку на Пироговском водохранилище в Подмосковье.

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На посту начальника ГУПЭ Тимур Валиулин сменил Юрия Кокова, который через некоторое время возглавил Кабардино-Балкарию. При господине Валиулине в Ингушетии произошел громкий скандал, главными действующими лицами которого стали борцы с экстремизмом. В нынешнем году были осуждены за пытки задержанного и другие преступления экс-начальник республиканского Центра по противодействию экстремизму Тимур Хамхоев и несколько его бывших подчиненных. В апреле господин Валиулин попал в санкционный список Минфина США.

В МВД отказались комментировать ситуацию.