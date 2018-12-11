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16:51 (мск), источник: Lenta.Ru

В «некрасивом» российском городе выпал черный снег

В Заволжске (Ивановская область) выпал черный снег, передает «Ивтелерадио».

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Как отмечает издание, город не отличается красотой, и подобные аномалии для него не редкость: по словам старожилов, ранее в Заволжске «выпадал и синий снег».

По информации 168.ru, осадки могли окраситься копотью из-за трубы котельной при трикотажной фабрике. Об этом изданию сообщила местная учительница биологии Анастасия Молодцева. Она добавила, что «впервые такое видит».

В марте на горных курортах в окрестностях Сочи выпал оранжевый снег. Такие же осадки выпали в и Болгарии, на Украине и в Молдавии. Необычный цвет связали с тем, что после шторма в пустыне Сахара образовались облака с высокой концентрацией пыли. По информации метеорологов, это явление можно наблюдать раз в пять лет.

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